Art4All – freier Eintritt ins Kunstmuseum Wolfsburg:

– Wegen der Feiertage findet im Dezember die Reihe „Volkswagen Art4All“ im Wolfsburger Kunstmuseum ausnahmsweise nicht am letzten Mittwoch eines Monats statt, sondern schon heute. Highlight ist um 18 Uhr der Talk mit der US-amerikanischen Künstlerin LaToya Ruby Frazier der Ausstellung „True Pictures?“ Die Künstlerin ist live aus den USA dazugeschaltet, um mit dem Direktor und Kurator der Ausstellung Dr. Andreas Beitin über ihre Werke zu sprechen. Bei Volkswagen Art4All genießen die Gäste die Ausstellungen bei verlängerter Öffnungszeit bis 21 Uhr und bei freiem Eintritt ab 16 Uhr.

Künstlerin LaToya Ruby Frazier: Bei Art4All am Mittwochabend gibt es eine Live-Schaltung. Quelle: Roland Hermstein

Vortrag im Planetarium – Wie weit ist es vom Polarkreis ins All?:

– Der Kleinsatellitenexperte Prof. Dr. Rene Laufer ist Leiter der Fachrichtung „Raumfahrtsysteme“ der Luleå University of Technology in Kiruna und erzählt in seinem Vortrag am Mittwoch von spannenden den Vorbereitungen vor Ort und den Tücken, die ein (Klein-) Satellitenstart in der Nähe des Polarkreises so mit sich bringt. Beginn ist um 19 Uhr, hier gilt 2G plus.

Vortrag im Planetarium. Quelle: Planetarium Wolfsburg

Neuhaus – Haltestellen werden nichtangefahren:

Die WVG informiert, dass ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 23. Dezember , die Haltestellen „Am Seeteich“ und „Thingplatz“ in Neuhaus von der Linie 204 und einigen Schulfahrten der Linien 203 und 216 nicht angefahren werden. Der Grund sind Bauarbeiten an der Wasserversorgung. Alternativ können die Fahrgäste an der Haltstelle Burg ein- und aussteigen.Von der Maßnahme sind die WVG-Linien 203, 204 und 216 betroffen.

2G im Einzelhandel:

– Seit Sonntag gibt es neue Corona-Regeln in Wolfsburg. Die wohl größte Neuerung: Im Einzelhandel gilt ab jetzt die 2G-Regel. Um den Zutritt zu den Läden zu vereinfachen, haben die Händler und die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ein Konzept mit Bändchen für das Handgelenk entwickelt. Wer eines trägt, kann es statt des 2G-Nachweises in den Geschäften vorzeigen. Hier befinden sich die vier Ausgabestellen für die Bändchen, die jeweils einen Tag gültig sind: auf dem Hugo-Bork-Platz (Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr), im Untergeschoss der City-Galerie (Mo. bis Sa., 10 bis 19 Uhr), in der easyApotheke Wolfsburg (Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr) und im Wolfsburg Store gegenüber vom Hauptbahnhof (Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr).

Die 2G-Regel gilt nicht für Geschäfte des täglichen Bedarfs, dazu zählen Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Gartenmärkte, Geschäfte mit Tierbedarf, Zeitungs- und Buchläden, Läden mit Fahrkartenverkauf, Geschäfte mit Post- und Versandhandel sowie Werkstätten für Autos, Fahrräder oder Elektronikgeräte.

Bändchen für den Einkauf: Ab heute gilt die 2G-Regel im Einzelhandel. Quelle: Britta Schulze

2G im Nordkopf-Tower:

– Seit dem Wochenende haben die Wobcom und WVG die Zugangsbeschränkungen für ihre Kundenzentren anpassen. Die Wobcom schließt bis auf Weiteres die Standorte in der Porschestraße 56b sowie in Gifhorn. Der Wolfsburger Nordkopf-Tower (Heßlinger Straße 1-5) bleibt zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Dort gilt die 2G-Regel sowie das Tragen einer FFP2-Maske.

Nordkopf-Tower: Hier gilt 2G. Quelle: Archiv

3G im Wolfsburger Rathaus und den Sprechstellen:

– Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet. Die 3 G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Hier wird die Kontrolle von den Beschäftigten vor Ort durchgeführt.

Seit Montag gilt 3G im Rathaus. Es gibt Kontrollen am Eingang. Quelle: Boris Baschin

Das sind die Blitzerstandorte:

– In dieser Woche plant die Stadt Messungen in der Mörser Straße in Ehmen, in der Rabenbergstraße und in der Straße Zum Fuhrenkamp in der Tiergartenbreite Außerdem blitzt es an der B 188.

Achtung Autofahrer: Unter anderem wird in der Innenstadt diese Woche geblitzt. Quelle: Britta Schulze

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung. Eine Auffrischimpfung erfolgt, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monat zurückliegt.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Auf dem Theaterparkplatz gibt es jetzt ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

LSW-Bauarbeiten in der Nordsteimker Straße:

– Noch bis Ende Dezember finden in der Nordsteimker Straße Arbeiten der LSW statt. Deshalb kann die Haltestelle „Emmausheim“ in Fahrtrichtung Stadtwerke aktuell nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde in der Straße „Unter den Eichen“ eingerichtet, diese wird von den KVG-Linien 360 und 383 nicht bedient.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Es gilt 2G plus.

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Programm im Scharoun Theater:

– Am Mittwoch um 20 Uhr stehen das „Kuss Quartett“ und Maurice Steger auf der Bühne. Das Markenzeichen des Kuss Quartetts ist die Erarbeitung konzeptueller Programme, die stets einen roten Faden haben, womit sie sowohl dem traditionellen Streichquartett-Publikum als auch neuer Hörerschaft einmalige Erlebnisse bieten. Im Theater gilt seit dem 11. Dezember wieder die 2G-Regel.

Kuss Quartett: Konzert im Scharoun Theater Wolfsburg. Quelle: Rüdiger Schertag

Das Kuss Quartett auf Youtube:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen Pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier. Es gilt 2G. Seit Montag gibt es auch eine Corona-Teststation direkt vor dem Theater.

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

Kulturzentrum Hallenbad stellt Betrieb vorübergehend ein:

– Das Kulturzentrum im Schachtweg hat wegen der aktuellen Corona-Lage den Betrieb im Dezember eingestellt – alle Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt. Wenn es die Situation zulassen sollte, wird es ab Januar wieder Programm geben.

