Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Landgericht – Prozess um Brandstiftungen in Velpke geht weiter:

– Zweiter Verhandlungstag im Prozess um die Brandstiftungen in Velpke am Braunschweiger Landgericht: Dem 26-Jährigen werden fünf Fälle von Brandstiftung, bei denen ein Wohnwagen, zwei Lastwagen sowie fünf Autos in Rauch aufgingen. Die Richterin sprach beim Prozessauftakt in der vergangenen Woche von einer guten Beweislage. Der Angeklagte streitet ab und verstrickt sich in Widersprüche.

Lesen Sie auch:

Auf einem Supermarktparkplatz in Velpke: Dort brannte ein Lupo. Dafür wird ein 26-Jähriger verantwortlich gemacht. Am Landgericht Braunschweig läuft der Prozess. Quelle: Feuerwehr Velpke

Volkswagen – Konzern und Marke legen Zahlen vor:

– Eigentlich wollte Volkswagen seine Auslieferungsbilanz für das Jahr 2021 schon am Dienstag vorlegen. Das blieb aus. Stattdessen sollen die Zahlen -sowohl von Konzern als auch von Kernmarke – nun am heutigen Mittwoch präsentiert werden. Klar ist: In China, dem wichtigsten Einzelmarkt Volkswagens, schrumpfte das Geschäft deutlich. Besonders die Kernmarke musste kräftig Marktanteil einbüßen. In Nordamerika sieht es hingegen wesentlich besser aus. Zusammengenommen wäre alles andere als ein Rückgang der Auslieferungszahlen angesichts des Halbleiter-Mangels allerdings eine Überraschung.

Lesen Sie auch:

Wie hat sich die Chip-Krise auf den VW-Absatz ausgewirkt. Volkswagen legt am Dienstag seine Zahlen vor. Quelle: Lars Landmann

Sitzung des Wolfsburger Kulturausschusses:

– Um 16 Uhr tagt der Ausschuss digital, auch interessierte Bürger können dabei sein und die Sitzung im Sitzungszimmer 1 im Rathaus A live verfolgen. Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3G-Regel) mit FFP2 Maske. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: der Gedenk- und Lernort KZ Außenlager Laagberg und das Jubiläum vom Alvar-Aalto-Kulturhaus. Die Verwaltung informiert den Ausschuss über die Wolfsburger Kulturwoche „Sommersinne 2022“ und über die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Wolfsburger Kultureinrichtungen.

Lesen Sie auch:

Alvar-Aalto-Kulturhaus feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen. Quelle: Roland Hermstein

10 KW – Kunstmuseum Wolfsburg verlängert Ausstellung:

– Zehn Künstlerinnen und Künstler, zehn Kunstwerke: Das Kunstmuseum Wolfsburg verlängert die Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW bis zum 31. Januar. Bis dahin präsentiert die Wolfsburger Künstlergruppe in der Medienlounge ihre in der Ausgabe 2021 des ready4work-Kunstkalenders abgebildeten Werke. Restexemplare der aktuellen Kalenderedition für das Jahr 2022 sind im Museumsshop erhältlich. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Kunstmuseums Wolfsburg zu besichtigen.

Lesen Sie auch:

Eröffnung der Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW im Kunstmuseum Wolfsburg. Quelle: Matthias Leitzke

Präsenzunterricht für Wolfsburgs Schüler:

– Für Wolfsburgs Schüler hat wieder der Unterricht begonnen – trotz hoher Corona-Inzidenz. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich in den ersten sieben Tagen täglich testen. Zudem müssen alle Personen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (mindestens OP-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt.

Lesen Sie auch:

Vito Brullo, Vorsitzender Stadtschülerrat, hätte sich Wechselunterricht gewünscht. Die Direktorin der Realschule Fallersleben, Almut Henkel, ist froh, dass es keinen Distanzunterricht gibt. Quelle: privat/ Britta Schulze

Verschärfte Zutrittsregeln am Klinikum:

– Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante angepasste Zutrittsregeln. Seit Montag müssen auch alle Patienten, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden, am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch wenn diese jünger als sechs Jahre alt sind.

Lesen Sie auch:

Angespannte Lage im Wolfsburger Klinikum: Es fehlt Personal

Das Klinikum Wolfsburg verschärft die Zutrittsregeln: Alle Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen Corona-Test vorzeigen. Quelle: Britta Schulze

Dreharbeiten am Phaeno:

– Vom 10. bis 12. Januar wird die Serie „Arcadia“ am Phaeno gedreht. Das Phaeno freut sich riesig, dass es wieder Drehort für eine Filmproduktion ist. „Ein spannendes Projekt, das wir gern unterstützen“, sagt Pressesprecherin Martina Flamme-Jasper. Der Betrieb im Phaeno laufe normal weiter: In der Ausstellung wird nicht gedreht.

Lesen Sie auch:

Dreharbeiten am Phaeno für die TV-Serie „Arcadia“. Quelle: Roland Hermstein

– Das Wolfsburger Wissenschaftsmuseum hat heute von 9 bis 17 Uhr geöffnet; es gilt die 2G-plus-Regel – Menschen mit einer Booster-Impfung brauchen keinen negativen Corona-Test vorlegen. Mehr Infos finden Sie hier.

Eltern können Kinder für Impfung anmelden:

– Das Wolfsburger Gesundheitsamt bietet über das niedersächsische Impfportal Termine im neuen Impfzentrum für Kinder an. Eltern von Fünf- bis Elfjährigen können über das Portal einen Termin vereinbaren und mit ihren Kindern dann zur Impfung ins Klinikum kommen.

Lesen Sie auch:

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

Lesen Sie auch:

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel: Gilt nach wie vor auch in Wolfsburg. Quelle: Friso Gentsch

Wolfsburger wählen die Sportler des Jahres:

– Nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr haben jetzt wieder alle Wolfsburger die Möglichkeit, sich an der Sportler/innen-Wahl des Jahres 2021 zu beteiligen und für ihre Favoriten und der Mannschaft des Jahres online abzustimmen. Trotz der Corona-Pandemie haben dieses Jahr viele Wolfsburger Sportler großartige Leistungen bei den Olympischen Sommerspielen oder bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften erbracht. Eine Stimmabgabe kann hier erfolgen und läuft bis zum 18. Januar.

Lesen Sie auch:

Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde. Auch sie kann zur Sportlerin des Jahres gekürt werden. Quelle: privat / AP

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Lesen Sie auch:

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Lesen Sie auch Neuer Nachrichten-Service: So kommt die WAZ direkt auf Ihr Handy

Von der Redaktion