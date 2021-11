Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Weihnachtsmarkt in der Porschestraße wird eingezäunt:

– Heute wird das Corona-Konzept auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt verschärft. Zusätzlich zum Standort auf dem Hugo-Bork-Platz unter dem Glasdach werden auch die Stände vor der City-Galerie eingezäunt, so dass nur Gäste mit 2-G-Bändchen die Verkaufsstände erreichen können. „Kurzfristige Anpassungen hatten wir von Beginn an in unserem Konzept berücksichtig“, sagt WMG-Geschäftsführer und Veranstalter Jens Hofschröer. Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten neben Kunsthandwerk auch vielerlei kulinarische Angebote: Klassiker wie Crêpes, Schmalzkuchen, Poffertjes, Würstchen und Mandeln gibt es ebenso wie ungarische, italienische, finnische und russische Spezialitäten. Auch bei den Getränken wartet eine große Auswahl: Glühwein, Tee oder Kinderpunsch gehören ebenso dazu wie warme Cocktails.

Weihnachtsmarkt in Wolfsburg: Essen und Getränke gibt es nur mit Bändchen. Ab heute wird auch der Bereich vor der City-Galerie eingezäunt. Quelle: Britta Schulze

Weihnachtsmarkt in der Autostadt beginnt:

– Trotz all der Corona-Einschränkungen wird das erste Advent-Wochenende schön in der Autostadt: Der VW-Erlebnispark eröffnet heute um 17 Uhr seinen „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Einen echten Leckerbissen gibt es für Motorsportfans: Porsche zeigt im ZeitHaus einige seiner legendären Rennwagen. Und natürlich wird am ersten Advent der erste Kraftwerk-Schornstein wieder in Form einer roten Kerze angestrahlt.

Heute eröffnet in der Autostadt der Weihnachtsmarkt. Quelle: Matthias Leitzke

Lose für den „City-Galerie Adventskalender“:

– Die Lose für den „City Galerie Adventskalender“ werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie für 10 Euro verkauft. WAZ-Abonnenten erhalten in der Geschäftsstelle einen Rabatt von zwei Euro. Die Losnummern sind in den digitalen Adventskalender integriert, der vom 1. bis zum 24. Dezember an die Fassade des Einkaufscenters projiziert wird. Teilnehmer können hochwertige Preise gewinnen und gleichzeitig unterstützen sie den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“.

Vorstellungen im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Heute wird sie um 9 Uhr gezeigt. Termine für Vorstellungen finden Sie hier.

– Für Erwachsene gibt es um 19.30 Uhr im Theater das Stück „Champagner zum Frühstück“. Eine warmherzig-kurzweilige Komödie über die Hindernisse und Tücken einer Senioren-Wohngemeinschaft, die einen Nerv unserer Zeit trifft – und die Zuschauer mit Wortwitz und Situationskomik zu Dauergelächter reizt.

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen wird heute um 9 Uhr auf der Bühne des Scharoun Theaters gezeigt. Quelle: Roland Hermstein

