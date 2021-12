Erleichterung für die Wolfsburger Kaufleute: ein Gerichtsbeschluss hat die 2G-Pflicht im Einzelhandel gekippt. Ab heute können alle Geschäfte wieder ohne Beschränkung betreten werden. Außerdem verzichten immer mehr Wolfsburger Einrichtungen auf 2G-plus und kehren Dank der neuen Corona-Verordnung zu 2G zurück. Was außerdem am Freitag, 17. Dezember, in Wolfsburg wichtig ist, erfahren Sie von uns.