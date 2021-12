Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

VW-Aufsichtsrat wirkt nach:

– Am Donnerstag hat sich der VW-Aufsichtsrat getroffen und wichtige Entscheidungen für die Zukunft des Stammwerkes getroffen. Wolfsburg soll zum Zentrum der VW-Transformation werden, VW-Chef Herbert Diess darf bleiben. Die WAZ sammelt am Freitag erste Reaktionen auf die Aufsichtsratssitzung aus Politik und Gewerkschaften.

VW-Chef Herbert Diess: Er darf bleiben. Quelle: Silas Stein/dpa

Vorbereitungen auf 2G im Einzelhandel:

– Ab Samstag dürfen in Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, nur noch geimpfte und genesene Personen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH bereitet deshalb derzeit ein Bändchen-System für die Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde vor. Am Freitag können alle Wolfsburger aber vorerst nochmal ganz ohne Nachweis shoppen.

3G im Wolfsburger Rathaus und den Sprechstellen:

– Seit Montag dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.Die 3 G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Hier wird die Kontrolle von den Beschäftigten vor Ort durchgeführt.

Seit Montag gilt 3G im Rathaus. Es gibt Kontrollen am Eingang. Quelle: Boris Baschin

Das sind die Blitzerstandorte:

– In dieser Woche plant die Stadt Messungen in der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Reislingen Südwest, in der Schillerstraße sowie in der Friedrich-Ebert-Straße in der Stadtmitte und in der Brunsroder Straße in Ehmen.

Achtung Autofahrer: Unter anderem wird in der Innenstadt diese Woche geblitzt. Quelle: Britta Schulze

Auf dem Theaterparkplatz gibt es jetzt ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

2G plus in Wolfsburg:

– Seit vergangenem Mittwoch gilt die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. In vielen Bereichen gilt die 2G-plus-Regel: Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Friseur, zum Sport oder ins Restaurant und auch nur dann, wenn sie zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Außerdem ist bereits seit Mittwoch in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

– Seit vergangenem Samstag sind Personen, die eine Booster-Impfung haben, von der Testpflicht im Rahmen von 2G plus ausgenommen.

2G plus: An heute gilt diese Corona-Regel in vielen öffentlichen Bereichen auch in Wolfsburg. Quelle: Stefan Sauer

LSW-Bauarbeiten in der Nordsteimker Straße:

– Noch bis Ende Dezember finden in der Nordsteimker Straße Arbeiten der LSW statt. Deshalb kann die Haltestelle „Emmausheim“ in Fahrtrichtung Stadtwerke aktuell nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde in der Straße „Unter den Eichen“ eingerichtet, diese wird von den KVG-Linien 360 und 383 nicht bedient.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Es gilt 2G plus.

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Programm im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen Pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier. Es gilt 2G plus. Seit Montag gibt es auch eine Corona-Teststation direkt vor dem Theater.

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

Kulturzentrum Hallenbad stellt Betrieb vorübergehend ein:

– Das Kulturzentrum im Schachtweg hat wegen der aktuellen Corona-Lage den Betrieb im Dezember eingestellt – alle Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt. Wenn es die Situation zulassen sollte, wird es ab Januar wieder Programm geben.

