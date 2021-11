Wolfsburg

Prozess am Landgericht wird fortgesetzt:

– Heute fällt am Landgericht Braunschweig das Urteil im Prozess gegen einen 20 Jahre alten Wolfsburger wegen versuchten Mordes. Der Angeklagte hat seiner schwangeren Freundin (30) mit einem Metallblock lebensgefährliche Kopfverletzungen zugefügt. Die Staatsanwaltschaft hat sechseinhalb Jahre Jugendstrafe gefordert.

Prozess am Landgericht Braunschweig: Einem 20-Jährigen wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Heute wird das Urteil gefällt. Quelle: Opel

Tag gegen Gewalt an Frauen – Wolfsburgs Gebäude leuchten orange:

– Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Rund um den Aktionstag finden in Wolfsburg zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in Wolfsburg statt, um aufzuklären und zu sensibilisieren. Organisiert werden diese durch den Arbeitskreis Häusliche Gewalt. Die VW-Stadt hat sich der Aktion „Orange Your City“ angeschlossen, deshalb leuchten zahlreiche Gebäude orange. Heute findet zudem ein digitaler Vortrag zum Thema „Digitale Gewalt“ von Chris Köver statt. Sie ist Journalistin und Mitbegründerin des Missy-Magazins. Los geht es um 17 Uhr auf der Internetplattform Zoom. Der öffentliche Zugangslink wird über wolfsburg.de und die städtischen Social Media-Kanäle geteilt.

„Orange Your City“ zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Quelle: Britta Schulze

Weihnachtsmarkt in der Porschestraße:

– Der Weihnachtsmarkt hat geöffnet, offizieller Start mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann ist am heutigen Donnerstag um 17 Uhr. Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten neben Kunsthandwerk auch vielerlei kulinarische Angebote: Klassiker wie Crêpes, Schmalzkuchen, Poffertjes, Würstchen und Mandeln gibt es ebenso wie ungarische, italienische, finnische und russische Spezialitäten. Auch bei den Getränken wartet eine große Auswahl: Glühwein, Tee oder Kinderpunsch gehören ebenso dazu wie warme Cocktails.

City-Galerie: Andreas Schwarzkopf, Nicole Stuhlmüller, Frank Hitzschke, und Daniela Voß hoffen, dass viele Wolfsburger ein Los kaufen. Quelle: Britta Schulze

Lose für den „City-Galerie Adventskalender“:

– Die Lose für den „City Galerie Adventskalender“ werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie für 10 Euro verkauft. WAZ-Abonnenten erhalten in der Geschäftsstelle einen Rabatt von zwei Euro. Die Losnummern sind in den digitalen Adventskalender integriert, der vom 1. bis zum 24. Dezember an die Fassade des Einkaufscenters projiziert wird. Teilnehmer können hochwertige Preise gewinnen und gleichzeitig unterstützen sie den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“.

Veranstaltungen im Kulturzentrum Hallenbad:

– Heute sollte im Hallenbad Kulturzentrum das Konzert mit Jan Plewka stattfinden – der Termin wurde verschoben auf Mittwoch, 23. Februar 2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Hier finden Sie das Programm des Kulturzentrums.

Hallenbad: Das Konzert mit Jan Plewka heute Abend wurde auf den 23. Februar verschoben. Quelle: Christian Behrens

