Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt wird abgebaut – Alternative ab Freitag

– Der Weihnachtsmarkt in der City wird auch heute noch abgebaut: Ab Freitag, 3. Dezember, gibt es statt des gemütlichen Glühweins nur noch ein „weihnachtliches To-Go-Angebot“ mit Speisen und Handelsständen.

Lesen Sie auch:

Quelle: Britta Schulze

Lose für den „City-Galerie Adventskalender“:

– Heute wird das erste Türchen des City-Galerie Adventskalenders geöffnet. Auf der Fassade des Shoppingcenters werden jeweils um 18, 19, 20 und 21 Uhr Bilder mit einer Losnummer leuchten, die Teilnehmer haben die Chance auf tolle Gewinne und zugleich kommt ein Teil des Erlöses dem Verein „Elfen helfen“ zugute. Lose für den „City Galerie Adventskalender“ werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie für 10 Euro verkauft. WAZ-Abonnenten erhalten in der Geschäftsstelle einen Rabatt von zwei Euro.

2G plus in Wolfsburg:

– Seit Mittwoch gilt die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. In vielen Bereichen gilt dann die „2G-plus-Regel“: Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Friseur, zum Sport oder ins Restaurant und auch nur dann, wenn sie zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Außerdem ist ab Mittwoch in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

– Die Testzentren sind gerüstet, eine Übersicht aller Testangebote in Wolfsburg finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

2G plus: An heute gilt diese Corona-Regel in vielen öffentlichen Bereichen auch in Wolfsburg. Quelle: Stefan Sauer

Impfen in der City-Galerie von 9 bis 19 Uhr:

– Die Stadt hat ihr Impfangebot ausgeweitet, seit Montag können sich Impfwillige im ersten Obergeschoss in der City-Galerie von 9 bis 19 Uhr gegen Corona piksen lassen. Es werden Erst-, Zweit- sowie Dritt- bzw. Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung. Eine Auffrischimpfung erfolgt, wenn Ihre Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Zur Vermeidung von Wartezeiten werden zunächst weiterhin Terminkarten ausgegeben- wie bisher immer nur für den jeweiligen Tag. Die Ausgabe beginnt um 9 Uhr vor Ort, solange Impfkapazitäten für den jeweiligen Tag vorhanden sind.

Lesen Sie auch:

Mobiles Impfangebot in der City-Galerie: Montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Quelle: Roland Hermstein

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Einen echten Leckerbissen gibt es für Motorsportfans: Porsche zeigt im ZeitHaus einige seiner legendären Rennwagen. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Auch hier gilt 2G-plus.

Lesen Sie auch:

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Lesen Sie auch Neuer Nachrichten-Service: So kommt die WAZ direkt auf Ihr Handy

Weihnachtsmärchen im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Heute um 9 Uhr. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

Kino im Hallenbad-Kulturzentrum:

– „Shane“ heißt die Dokumentation, die heute um 20 Uhr in dem Kulturzentrum im Schachtweg gezeigt wird. Shane MacGowan war Punk, Poet, Rebell und Frontmann der legendären Band The Pogues. Nun hat der Dokumentarfilmer und Wegbegleiter des Punk, Julien Temple, Shane ein Denkmal gesetztKarten gibt es nur an der Abendkasse. Es gilt 2G plus.

Der Trailer zu „Je Suis Karl“:

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Redaktion