Auf den Wochenmärkten wird in Wolfsburg in dieser Woche weniger los sein – dafür bald aber im Scharoun-Theter. Die Spielstätte plant, nach mehrwöchiger Schließung am 9. Januar wieder zu öffnen. Was sonst noch am Dienstag, 4. Januar, in Wolfsburg wichtig ist, erfahren Sie von uns.