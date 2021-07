Wolfsburg

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Neuland hat jetzt ihren Jahresbericht für 2020 vorgelegt: Sie schloss das Jahr mit einem Überschuss von 1,988 Millionen Euro ab, ursprünglich geplant war ein Überschuss von 3,6 Millionen Euro. Doch die Corona-Pandemie machte auch der Neuland einen Strich durch die Rechnung. Aber es geht wieder bergauf: Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet die Neuland ein Jahresergebnis von rund 4,3 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr 2020 sei „zufriedenstellend“ verlaufen

Die beiden Geschäftsführer der Neuland, Hans Dieter Brand und Irina Helm, bezeichnen das Geschäftsergebnis 2020 als „zufriedenstellend“. Trotz der Corona-Pandemie habe sich die Wohnungswirtschaft als „robust und widerstandsfähig“ erwiesen. Ende Dezember 2020 hatte die Neuland 11 117 Mietwohnungen im Bestand, 2019 waren es 11 110. Das sind 31 Prozent aller Mietwohnungen in Wolfsburg. Die Zahl der Gewerbeobjekte sank von 255 auf 237. Die Zahl der Garagen stieg von 2666 auf 2885 in 2020 – allein 160 neue Plätze entstanden in der neuen Tiefgarage am Laagberg.

Detmerode: Der Hochaus-Komplexes Kurt 2.0. ist fertig. Quelle: Neuland/ Hans Dieter Brand

Insgesamt standen im vergangenen Jahr 484 Neuland-Wohnungen leer – das sind 4,32 Prozent des Gesamtbestands. Im Vorjahr waren es 412 Wohnungen. Laut Neuland gibt es für Leerstände zwei Gründe: Modernisierungsarbeiten (311) und Mieterwechsel (173). Investiert hat die Neuland laut Geschäftsbericht 42,857 Millionen Euro (2019: 35,358 Millionen). In die Modernisierung von Wohnungen flossen 20,8 Millionen Euro (2019: 13,3 Millionen), in die Instandhaltung 22,06 Millionen (ebenso wie 2019).

Die Neuland-Durchschnittsmiete beträgt 6,14 Euro pro Quadratmeter

Das Ergebnis: Die durchschnittliche Miete für eine Neuland-Wohnung betrug 6,14 Euro pro Quadratmeter, 2019 waren es rund 6,0 Euro. Diese Steigerungen führt die Neuland auf leichte Mieterhöhungen nach Modernisierungsarbeiten zurück.

Die Mitarbeiter der Neuland Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Neuland hatte laut eigenen Angaben Ende 2020 296 Mitarbeiter plus zwei Geschäftsführer. Der Frauenanteil im Unternehmen beträgt 40 Prozent, auf der Führungsebene 50 Prozent. Die Fluktation ist mit 2,31 Prozent sehr niedrig – gleichzeitig beträgt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei 13 Jahren. Das lässt auf eine hohe Zufriedenheit der Neuland-Beschäftigten mit ihrem Arbeitgeber und ihrer Tätigkeit schließen. Die Quote der Auszubildenden liegt bei 10,4 Prozent – 2019 waren es 9,9 Prozent. Sie können sich in sechs unterschiedlichen Berufen ausbilden lassen.

Abgeschlossen hat die Neuland in 2020 zwei Großprojekte: „Wohnen für alle – Schlesierweg“ mit 69 Wohnungen – die ersten 33 Wohnungen sind vermietet, die restlichen 36 Wohnungen sollen 2021 vermietet werden. Ebenfalls fertig ist das Projekt „Wohnen und Handel am Schlesierweg“ mit vier Gewerbe- und 33 Wohneinheiten – die die Neuland an einen Investor verkaufen möchte. „Kurt 2.0“ in Detmerode mit 210 Mietwohnungen soll 2021 fertiggestellt werden, außerdem sollen im Kleekamp in Fallersleben die ersten 158 Wohnungen entstehen.

Insgesamt will die Neuland zwischen 2021 und 2030 283,4 Millionen in Neubau und Modernisierung von Mietwohnungen investieren. Denn, so heißt es im Geschäftsbericht: Man gehe von einem „weiter wachsenden Wohnungsmarkt“ aus.

Von Carsten Bischof