Wolfsburger Neuland beendet Geschäftsjahr 2019 mit 2,1 Millionen Euro Gewinn

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Neuland hat ihr Geschäftsjahr 2019 mit einem Gewinn von rund 2,1 Millionen Euro abgeschlossen – und damit mehr als ursprünglich geplant. Der Aufsichtsrat empfahl das Ergebnis einstimmig zur Beschlussfassung an die Gesellschafterversammlung weiter.

Sechs Euro Miete pro Quadratmeter

Die durchschnittliche Miete liegt laut Neuland-Sprecherin Janina Thom bei sechs Euro pro Quadratmeter – „über den gesamten Bestand – inklusive rund 240 Neubauwohnungen im Erstbezug“. Die einzelnen Projekte stellte Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand vor: „Wir konnten in 2019 als erste in den Hellwinkel-Terrassen Wohnungen fertigstellen – und auch direkt alle 150 vermieten. Gleiches gilt für 32 neue Wohnungen, die im ersten Bauabschnitt am Schlesierweg entstanden sind, wie auch für 48 geförderte Wohnungen im Rahmen von ‚Wohnen für alle’ am Sportplatz und neun an der kleinen Burg in Detmerode.“

36 Millionen Euro investiert

Aber die Neuland hat nicht nur neu gebaut, sondern auch alte Wohnungen saniert: Rund 36 Millionen Euro habe man in die Bestände investiert, so Janina Thom. Konkret: 22,1 Millionen Euro für Instandsetzung und 12,3 Millionen Euro für technische und energetische Sanierungen. Der Rest floss in den Abriss der Häuser an der Dessauer Straße in Westhagen. Aktuell seien alle Wohnungen der Neuland vermietet – 1064 Kündigungen in 2019 stünden 1381 Neuvermietungen gegenüber.

Ein Schwerpunkt der Modernisierung sei der Laagberg gewesen: Seit 2016 seien 362 Wohnungen im Vogtlandweg/ Sachsenring modernisiert worden, 2019 seien weitere 48 Wohnungen modernisiert und vermietet worden. Die Preissteigerungen seien „moderat“ gewesen und würden „weit unter dem, was gesetzlich erlaubt wäre“ liegen. „Wir übernehmen mit dieser Strategie unsere gesellschaftliche Verantwortung und ermöglichen es allen Bürgern gleichermaßen, in modernen und barrierearmen Wohnungen zu leben – ganz gleich, wie die Einkommenssituation aussieht“, betont Immacolata Glosemeyer, Aufsichtsratsvorsitzende der Neuland.

Kunden sind zufrieden

Zufrieden ist die Neuland auch mit dem Ergebnis ihrer Kundenbefragung unter allen Mietern – die Kundenzufriedenheit liege bei weit über 90 Prozent. Kein Wunder, dass Aufsichtsrats-Chefin Glosemeyer ebenfalls zufrieden ist: „Mit diesem Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden und können auf einer soliden Basis die diesjährigen Bauprojekte vorantreiben – denn wie wichtig der Neubau tatsächlich ist, zeigen die Vollvermietung und eine nach wie vor hohe Nachfrage.“

