Wolfsburg

Das Testangebot in Wolfsburg wächst weiter: An den Kiosken „City-Shop West“ in Detmerode und Westhagen gibt ab sofort eine Teststation. Und im Gewerbegebiet Ost eröffnet am Montag, 17. Mai, ein weiteres Drive-in-Schnelltestzentrum.

Die „City-Shop West“-Geschäftsführer André Fedyk und Anton Wotschal haben mit Sascha Osterwald vom Braunschweiger Unternehmen Löwenfitness GmbH ein Konzept für Teststellen am Detmeroder Markt und im Westhagener Einkaufszentrum erarbeitet. Am Dienstag war der Test-Auftakt – und da war schon einiges los: „Es ließen sich rund 80 Personen an beiden Standorten testen“, so Wotschal. Mit einer starken Nachfrage habe der Detmeroder Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch (SPD) gerechnet. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundespolitik solche Teststationen aufbaut. Jetzt können wir uns bei Privatpersonen bedanken“, sagt Mühlisch. Und Fedyk ergänzt: „Wir sind froh, in dieser Krisensituation unseren Beitrag zu leisten.“

Die Wolfsburger müssen in Westhagen und Detmerode keine Termine vereinbaren

Die Schnelltests sind ohne Terminvereinbarung möglich. An den beiden Teststationen wird aber noch nicht mit der App „PassGo“ gearbeitet, das Ergebnis wird analog auf einem Zettel mitgeteilt. Das Testzentrum in Westhagen, Hallesche Straße 30c, ist von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teststation am Detmeroder Markt 5 ist von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Detmerode: Beim City Shop West wurde eine Teststelle eröffnet. Quelle: Britta Schulze

Aufgrund der kurzfristigen Eröffnung sucht das Unternehmen schnellstmöglich Helfer für die Testzentren. Interessierte können sich bei Fedyk unter Telefon 05363-8133662 melden.

Detmeroder Markt: Im Einkaufszentrum wurde eine Teststelle eröffnet, das Ergebnis liegt innerhalb von Minuten vor. Quelle: Britta Schulze

In der Borsigstraße eröffnet ein Drive-in-Schnelltestzentrum

Neben den Teststellen in Westhagen und Detmerode nimmt ein weiteres Testzentrum den Betrieb auf. Die n@work Service GmbH eröffnet am Montag, 17. Mai, ein Drive-in-Schnelltestzentrum im Gewerbegebiet Ost in der Borsigstraße 35. Die Testung kann direkt im Auto erfolgen, die Testwilligen können auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Getestet wird mit einem Nasen- oder Rachenabstrich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. An den Feiertagen bleibt das Testzentrun geschlossen.

Hier können Sie sich in Wolfsburg testen lassen Kostenlose Tests in Apotheken: Galerie Apotheke in der City Galerie Easy Apotheken, Schlesierweg 14 und in der Porschestraße 47 Detmerode Apotheke, Detmeroder Markt 9 Oststadt Apotheke, Georg-Friedrich-Straße 11 Hansa Apotheke, Hansaplatz 12 Osterloh-Apotheke, Westerstraße 23 Testen beim Hausarzt: Auch einige Ärzte in Wolfsburg bieten Schnelltests an. Wer dabei ist, lässt sich über die Arztauskunft Niedersachsen herausfinden. Dazu kann über die Suche der Name des Arztes eingeben werden. Unter „Mehr erfahren“ ist dann aufgeführt, ob die Praxis Corona-Schnelltests anbietet: www.arztauskunft-niedersachsen.de Testen im DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde: DRK Seniorenwohnanlage , Neues Feld 1-3 DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a Die Corona-Testzentren in Wolfsburg: Corona-Testzentrum, Porschestraße 38 Corona-Tests in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107 Corona Schnelltestcenter Wolfsburg in der City Galerie Corona-Tests auf dem Kurzzeitparkplatz bei der Autostadt Corona-Testzentrum am MTV-Center in Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße 41 Corona-Tests auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6 DLRG Ortsgruppe Vorsfelde bietet Testungen im Ludwig-Klingemann-Haus in der Amtsstraße 35 VfB Fallersleben bietet Testungen in der August-Lücke-Straße 1 an Corona-Tests beim Globus Baumarkt, Wolfsburger Landstraße 7, in Fallersleben DRK bietet mit der Caritas ein Corona-Schnelltestzentrum im Föhrenkrug an der Pestalozziallee 3 an Corona-Testzentrum am Berliner Ring in der Teutloff-Akademie, Am Mühlengraben 22-24 Auf dem Parkplatz von Real im Heinenkamp, Brandgehaege 9 Corona-Testzelte auf dem Parkplatz vom Bauking-Hagebaumarkt, Karl-Ferdinand-Braun-Ring Drive-in-Teststation am Allerpark auf dem Schützenplatz Auf dem Parkplatz der Designer Outlets Wolfsburg Drive-In-Teststation in Velpke und Testzentrum in Flechtorf Auf dem Schützenplatz in Velpke Corona-Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

An dieser Teststation kann die PassGo-App vorgezeigt werden, die App ermöglicht eine unkomplizierte Registrierung und das Ergebnis wird direkt auf das Smartphone gesendet. Somit entfällt die Wartezeit vor Ort. Wer die App nicht nutzt, kann sich direkt im Testzentrum registrieren lassen. Die Getesteten müssten dann etwas mehr Zeit für den Termin einplanen. Weitere Informationen zum Testzentrum im Gewerbegebiet gibt es auf der Webseite www.wbg-wob.de unter „Dienstleistungen & Projekte“ sowie telefonisch unter 01578 0602725.

Am Testzentrum in der Borsigstraße gibt es zudem noch einen besonderen Clou: an der Zufahrt werden morgens und mittags Heiß- und Kaltgetränke sowie belegte Brötchen und verschiedene Joghurt und Quarkspeisen angeboten.

Von der Redaktion