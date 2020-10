Wolfsburg

Die Friseurmeisterin Dajana Neumann hatte sich erst vor zwei Jahren mit einem Salon in Fallersleben selbstständig gemacht und will jetzt in der Seilerstraße expandieren. Der gebürtige Ungar Andras Rudics bezeichnet sich selbst als „Gastro-Allrounder“ und bietet neuerdings Wein, Sekt und Spirituosen in der Poststraße an. Das Handwerkerviertel, so meinen beide, sei sichtbar im Aufwind und genau der richtige Platz, um während der Corona-Krise unternehmerisch Mut zu beweisen.

„Ich bin ein kleiner Workaholic“, sagt die 41-jährige Dajana Neumann. Seit 1997 ist sie als Friseurin tätig, bestand 2006 ihre Meisterprüfung und bildet seit 2009 selbst Nachwuchs aus. Früher war sie bei einer Friseurkette mit fast 500 Mitarbeitenden beschäftigt. Dann beschloss sie, lieber ein Geschäft ganz eigenverantwortlich zu führen. Auch ihre fünf Angestellten im Hofekamp 1 in Fallersleben – vier Frauen und ein Mann – hätten bei ihr gelernt, berichtet sie nicht ohne Stolz. Und vier weitere ehemalige Auszubildende werden das neue Team in der Seilerstraße 24 in Wolfsburg bilden.

Arbeitsplätze schaffen

„Ich will keine Millionärin werden“, betont sie, „ich will Arbeitsplätze schaffen. Denn wenn es meinen Leuten gut geht, geht es auch mir gut.“ Deshalb mache sie auch beim Preiskampf der Friseurketten nicht mit. Neumann ist überzeugt: „Die Menschen achten inzwischen stärker auf Qualität, die ihren Preis wert ist. Und es kann ja nicht sein, dass eine Frau, die 40 Stunden pro Woche arbeitet, weniger Geld bekommt als Menschen, die gar keinen Job haben!“

Beim Innenausbau im neuen Frisörladen hilft auch die Familie mit. Die Außenwerbung hat der Vermieter bereits angebracht und am 20. Oktober wird die Ausstattung geliefert. „Der Salon wird so aufgebaut, dass der Platz über den Corona-Mindestabstand hinaus geht – auf 2,20 Meter“, erklärt die Chefin.

Koch und Weinkenner

Andras Rudics, 45, kennt Wolfsburg seit dem Jahr 2003 durch Anstellungen bei der Autostadt und im Park-Hotel. Der Koch und Restaurant-Fachmann hat außerdem mehrere Jahre auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und eine Ausbildung zum Sommelier gemacht. „Ich bin ein Fan von deutschen Weinen, aber Österreich ist auch sehr spannend“, sagt er. Immer stärker im Kommen seien mittlerweile mediterrane, rote Rebsorten. „Der Klimawandel. Fragen sie die Winzer: Wir stecken schon mittendrin.“

130 Weinsorten, dazu Sekt und Champagner sowie Dutzende ausgewählter Spirituosen vom Obstbrand über Gin und Grappa bis zu Rum kann man im „Oexle“, seinem Laden in der Poststraße 41, ab sofort kaufen und – wenn die aktuellen Corona-Auflagen es erlauben – auch verkosten. Dabei ist das Geschäft gerade einmal 60 Quadratmeter groß. Doch das betrachtet Rudics als Vorteil, gerade während der Corona-Pandemie, denn: „Der kleine Fachhandel läuft gut, weil die Menschen die Massen eher meiden.“ Den Kunden sei aber die Beratung wichtig – so wie ihm selbst auch.

