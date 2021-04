Wolfsburg

Die Friseure haben seit dem 1. März wieder geöffnet. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte muss nun ein negatives Corona-Test-Ergebnis vorgelegt werden. Die Haare von WAZ-Volontärin Ann Kathrin Wucherpfennig sind viel zu lang, sie hat sich daher vor dem Friseurbesuch testen lassen. Hier ist ihr Bericht:

Mein letzter Friseurbesuch war im Dezember 2020 vor dem lockdown, es wird also wieder Zeit. Die Frage lautet also: Welcher Test gilt bei den Friseuren? Eine Wolfsburger Friseurin klärt mich auf: Der Test muss in einem Testzentrum, der Apotheke oder vor Ort gemacht werden. Das Ergebnis kann entweder auf dem Smartphone mit der App „Passio“ oder auf Papier vorgelegt werden.

Im Wolfsburger Testzentrum lag das Ergebnis nach wenigen Minuten vor

Ich entschied mich für das Testzentrum in der City-Galerie, doch auch alle anderen Testzentren und Drive-in-Stationen können gewählt werden. Der Test muss 24 Stunden vor dem Friseurbesuch erfolgen. Nach der Anmeldung mit Personalausweis wird ein Abstrich im Mund und in der Nase genommen. Anschließend setze ich mich in den Warteraum. Es war wenig los im Testzentrum, daher lag das Ergebnis nach wenigen Minuten vor: Mit Freude hielt ich mein negatives Test-Ergebnis in den Händen. Yippie, ab zum Friseur!

Vor dem Friseur ins Testzentrum: WAZ-Reporterin Ann Kathrin Wucherpfennig hat es ausprobiert. Quelle: Britta Schulze

Mit dem Zettel wartete ich vor der „Friseur Company“ in der Porschestraße, Mitarbeiterin Sina Ross öffnete mir die Tür und segnete mein Ergebnis ab. Ich durfte eintreten. Im Geschäft müssen die Kunden und Mitarbeitenden eine FFP2-Maske tragen. Einige Kunden hätten in dieser Woche ihre Termin abgesagt. „Ihnen ist der Aufwand mit dem Testen zu hoch, andere haben ihre Termine auf nächste Woche verlegt“, erklärt Ross.

Einige Kunden sagen ihren Termin beim Friseur ab

Ein Test kann auch in der Apotheke gemacht werden, dort kann auch ein zertifiziertes Test-Kit gekauft und mitgebracht werden. Der Test werde dann vor Ort gemacht. Bei „Graffiti Hair“ wird ein Selbsttest für fünf Euro angeboten. „Einige gehen vor dem Termin noch ins Testzentrum und manche Kunden sagen auch ihre Termine ab, weil sie auf niedrigere Inzidenzwerte warten“, erzählt Salonleiterin Natalie Patloch.

Vor dem Friseur ins Testzentrum: SuperCut-Mitarbeiterin Anica Buckschewski überprüft das Testergebnis vor dem Friseurbesuch. Quelle: Britta Schulze

In dem Friseursalon in der City waren laut Patloch in dieser Woche einige Kunden, die zweimal geimpft sind – aber keinen negativen Test dabei hatten. Inzwischen teilte die Staatskanzlei in Hannover mit: Wer vollständig gegen Covid-19 geimpft ist, muss beim Friseurbesuch keine negative Testbescheinigung mehr vorlegen. Voraussetzung: Die Corona-Schutzimpfung müsse mindestens seit 15 Tagen komplett abgeschlossen sein. Der Impfpass oder die Impfbescheinigung muss also beim Friseur vorgelegt werden.

Lesen Sie auch:

Geimpfte Personen müssen sich nicht testen lassen

Anica Buckschweski von dem Friseursalon „Super Cut“ ruft alle Kundinnen und Kunden an und erklärt das Vorgehen mit den Tests. „Es soll keiner von den neuen Regeln überrascht sein und so haben sie genug Zeit sich testen zu lassen oder ihren Impfpass einzupacken“, sagt Buckschweski. Denn bei dem Salon in der City-Galerie gebe es keine Selbsttests zu kaufen und es könnten auch keine vor Ort gemacht werden.

Das Testen hat sich gelohnt: Die Friseur sieht gut aus und der Aufwand war gering. Quelle: Britta Schulze

Dafür gibt es in Wolfsburg zahlreiche Testzentren, Apotheken und Drive-In-Stationen, die Schnelltests anbieten. Das Testen dauert nur einige Minuten und für mich hat es sich gelohnt. Mit meinem neuen Haarschnitt fühle ich mich sehr wohl und die Kollegen haben viele Komplimente verteilt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig