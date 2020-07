Rabenberg

Die Naturerkundungsstation (NEST) Wolfsburg verabschiedete jetzt die beiden Absolventinnen eines Freiwilliges Ökologisches Jahres ( FÖJ). NEST-Leiterin Birgit Dybowski und Projektleiterin Cristiana Rabassini dankten Luise Lopatta und Lena Oehmke für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Die Arbeit im NEST habe die beiden FÖJ-Absolventinnen hinsichtlich ihrer Pläne für ein Studium und eine Ausbildung bestärkt.

Für ein Jahr begleiteten die Freiwilligen die Abläufe im außerschulischen Lernort NEST, unterstützten die Lehrenden in der Durchführung der Veranstaltungen, leiteten selber Lerneinheiten der besuchenden Schulklassen an und erstellten eigenständig Material für die Naturerkundungsstation. „Ein FÖJ im NEST bedeutet nicht nur, sich mit Themen einer nachhaltigen Entwicklung aktiv auseinanderzusetzen, sondern auch mit Kindern umzugehen und die verschiedenen Lehrstiele der NEST-Lehrkräfte und des Försters zu erleben“, so Dybowski. „Ein besonderes Highlight in dieser Zeit waren die fünf Seminare, auf denen man Gleichaltrige aus ganz Niedersachsen kennenlernt und spannende Themen,“ ergänzte Lena Oehmke.

Interessierte sollten einen Bezug zu Umweltthemen haben

Damit ist ein FÖJ in der NEST auch interessant für all jene, die sich überlegen, nach dem Abitur auf Lehramt zu studieren. Ein Abitur ist jedoch nicht die Voraussetzung für ein FÖJ. „Interessierte sollten einen Bezug zu Umweltthemen haben und offen und kontaktfreudig sein, da sie bei der Betreuung der einzelnen Gruppen unterstützen und damit einen großen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltungen leisten“, erklärt Cristiana Rabassini.

Die Voraussetzungen für ein FÖJ können auf der Homepage der Alfred-Töpfer-Akademie, www.nna.niedersachsen.de, nachgelesen werden. Ab sofort sind wieder zwei FÖJ-Stellen ab 1. September 2020 zu besetzen. Interessierte können sich per E-Mail an cristiana.rabassini@stadt.wolfsburg.de oder dybowski@thgwob.de wenden.

