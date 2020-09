Wolfsburg

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst kündigt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auch Warnstreiks in Wolfsburg an. In der kommenden Woche werden zunächst der öffentliche Nahverkehr, das Klinikum und die Sparkasse betroffen sein. Weitere Warnstreiks sollen Mitte Oktober folgen.

Klinikum Wolfsburg soll handlungsfähig bleiben

„Ende September wird es einen Warnstreiktag geben“, kündigte Gewerkschaftssekretär Nico Limprecht vom Verdi-Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen auf WAZ-Anfrage an. Dabei müssten sich die Wolfsburger auf Einschränkungen im Nahverkehr einstellen, weil die Beschäftigten aufgerufen werden, die Arbeit niederzulegen.

Auch das Klinikum Wolfsburg soll in den Warnstreik einbezogen werden, wobei die besondere Situation vor dem Hintergrund der Corona-Lage berücksichtigt werden soll. „Unser Ziel ist es nicht, das Klinikum handlungsunfähig zu machen“, so Limprecht. Er gehe nicht davon aus, dass es zu einer Notdienstvereinbarung im Klinikum komme. Außerdem werde auch die Sparkasse in den Warnstreik einbezogen.

Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks in vielen deutschen Städten ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

