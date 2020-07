Wolfsburg

Kuriose und teilweise verstörende Szenen spielten sich am Samstag in Wolfsburg im Bereich Hageberg ab. Ein offenbar verwirrter oder stark alkoholisierter Mann lief dort vollständig nackt durch die Gegend und schrie teilweise wirres Zeug vor sich hin.

Ein Video von dem Mann, machte bereits kurz darauf am Samstagnachmittag die Runde auf dem Messenger-Dienst WhatsApp. Es wurde von einem Balkon oder Fenster an der Straße Herrenwiese aufgenommen und zeigt den Mann, wie er vor sich hinredend die Straße entlang läuft. Was der Mann sagt, ist nur schwer zu verstehen. Ein Weiteres Video zeigt den Mann wieder vor dem Jugendhaus X-Trem an der Breslauer Straße.

Hier das Video des skurrilen Vorfalls:

Die Polizei hat gegenüber der WAZ den Vorfall bestätigt. Über die Hintergründe und Details wollte sie am Sonntag mit Hinweis auf das noch laufende Verfahren nicht informieren.

Von Steffen Schmidt