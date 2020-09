Wolfsburg

Nach rund einem halben Jahr Zwangspause öffnete die Esplanade am Freitagabend wieder ihre Türen – coronabedingt allerdings unter strengen Auflagen. Sonst rappelvoll, durften zur Premiere nur 80 Leute in den Wolfsburger Kult-Club. Diese ließen sich die Laune aber nicht vermiesen und feierten ausgelassen. Tanzen gehörte allerdings nicht dazu – das schreibt das Hygienekonzept vor, das Inhaber Jan Schröder zusammen mit der Stadt entworfen hat.

Aus dem Club ist damit gewissermaßen eine Kneipe geworden. Für Jan Schröder eine schwierige Situation. „Die Leute haben uns natürlich als Club und nicht als Bar abgespeichert. Hier kommt keiner um 20 Uhr her zum Trinken“, erklärt er. Mit der Gesamtsituation kann Schröder deswegen nicht zufrieden sein – zu schwer lastet die Pandemie auf dem Geschäft. Mit dem Abend allerdings ist er schon zufrieden. Denn auf seine Stammgäste kann er sich verlassen. Die „Espe“ war freilich ausverkauft –gleiches gilt für den folgenden Samstagbend. Und auch für das nächste Wochenende gibt es schon Reservierungen.

Corona-Regeln werden strikt eingehalten

Die Resonanz seiner Gäste war ebenfalls gut. „Den hat es super gefallen“, sagt Schröder. Das ’Wohnzimmer“, wie die Esplanade von vielen Wolfsburger liebevoll genannt wird, sei doch den Umbau noch wohnlicher geworden. Acht Sitzbereiche für je zehn Personen stehen im Club zur Verfügung.

Die Corona-Regeln werden an diesem Abend strikt eingehalten und scheinen das Publikum nicht weiter zu stören. Kontrolliert wird trotzdem – und zwar gleich doppelt. Zweimal kommen Ordnungsamt und Polizei am Freitag vorbei und checken unter anderem die Kontaktlisten. Etwas zu beanstanden haben sie nicht. Und so kann auch an den kommenden Wochenenden weiter gefeiert werden, in der Esplanade.

