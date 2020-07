Wolfsburg: Müllsünder entsorgt Farbeimer in Wäldchen

Wolfsburg

Der Ärger mit illegaler Abfall-Entsorgung geht weiter. Am Freitagmorgen entdeckte Carina Rachwalik mehrere Eimer mit Farbresten, die an einem Wäldchen in der Martin-Luther-Straße abgestellt wurden. Die Stadt Wolfsburg will die Farbeimer nun entsorgen, das Umweltamt ermittelt in dem Fall.

Carina Rachwalik geht dort jeden Tag mit ihrem Hund spazieren. Am Freitag gegen 9 Uhr entdeckte sie die acht Farbeimer, die ein Unbekannter hinter dem Kindergarten an der Martin-Luther-Straße abgestellt hatte. „Am Donnerstagabend waren sie noch nicht da. Das ist ärgerlich“, sagt die 40-Jährige.

Stadt will wilde Müllhaufen schnell entsorgen

Die Stadt bedankte sich für den Hinweis. „Im Vordergrund steht die möglichst kurzfristige Entsorgung dieser ,wilden Müllhaufen’, um zu verhindern, dass dort weiterer Abfall abgelagert wird“, so eine Stadtsprecherin. Die Verursacher illegaler Abfallablagerungen ließen sich in vielen Fällen durch Hinweise und Zeugen ermitteln und zur Verantwortung ziehen. Illegale Abfallablagerungen sind der Stadt zufolge eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße von bis zu 100 000 Euro geahndet werden.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Fälle von illegaler Müll-Entsorgung in Wolfsburg bekannt geworden. Die Polizei kündigte deshalb verstärkte Kontrollen am Klieversberg an.

Von Florian Heintz