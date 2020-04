Wolfsburg: Mülldeponie öffnet am Samstag wieder für Privatleute

Wolfsburg

Das Wolfsburger Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg 3 öffnet am Samstag, 25. April, wieder für Privatleute: Abgegeben werden können dieses Mal Restabfälle, Sperrmüll sowie Bau- und Renovierungsabfälle. Die Annahme erfolgt von 8 bis 12 Uhr. Es werden ausschließlich private Abfälle angenommen. Bereits am vergangen Samstag hatte das Entsorgungszentrum seine Tore für die Annahme von Grünabfällen geöffnet.

Es gelten weiterhin Einschränkungen

Es gelten weiterhin Einschränkungen. Entsorgungen sollen telefonisch von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter Tel. 05361 28 32 25 angemeldet werden. Grünabfälle, Elektroschrott, Problem- und Asbestabfälle werden nicht angenommen. Auch der Abverkauf von Kompostplus ist nicht möglich. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) bittet darum, nur in dringenden Fällen Müll abzugeben und mit maximal zwei Personen pro Fahrzeug zu kommen sowie den nötigen Mindestabstand einzuhalten. Weitere Öffnungstermine sollen folgen.

