Stadtmitte

In Wolfsburg scheint ein Feuerteufel unterwegs zu sein, denn: Bereits zum vierten Mal geriet in der Stadtmitte ein Müllcontainer in Brand. Am Dienstagabend brannte ein Altpapiercontainer auf dem Gelände des Ratsgymnasiums. In der vergangenen Woche brannten ein Papiercontainer in der Lönsstraße, ein Müllcontainer in der Roseggerstraße und ein Container im Schachtweg.

Zeugen bemerkten am Dienstagabend, dass Flammen aus einem Müllcontainer neben dem Ratsgymnasium schlugen. Sie riefen sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Der Altpapiercontainer wurde vollständig zerstört, ein weiterer wurde leicht beschädigt. Die Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher liegen keine Täterhinweise vor.

In Wolfsburg brennen drei Müllcontainer in Stadtmitte

Der Brand in der Pestalozziallee war der vierte Brand eines Müllcontainers innerhalb der letzten Tage. Am Montagabend brannte ein Altpapiercontainer am Kulturzentrum Hallenbad im Schachtweg. Ein Paar sah gegen 20.40 Uhr eine kleine Menschengruppe, die von den Containern wegliefen. Der Zeuge zog den brennenden Müllcontainer von den anderen Containern weg, so dass diese nicht abbrannten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht weitere Zeugen.

Bereits am Samstag, 10. April, musste die Feuerwehr ein 1000-Liter-Müllcontainer in der Roseggerstraße löschen. Und davor brannte am Donnerstagabend, 8. April, ein Papiercontainer in der Lönsstraße. In diesem Fall ging die Polizei bereits davon aus, dass der Papiermüllcontainer vorsätzlich in Brand gesteckt worden war.

Zeugen haben sich noch nicht zu den Bränden in Wolfsburg gemeldet

Die Polizei ermittelt nun, ob Zusammenhänge zwischen den Bränden bestehen. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Fälle zusammenhängen, wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse. Somit stehe noch nicht fest, womit die Feuer entzündet wurden. Auch Zeugen haben sich noch nicht gemeldet.

Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46460 entgegen.

Von der Redaktion