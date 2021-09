Wolfsburg

Mit einem mitreißenden Konzert endete am Sonntagabend das Eröffnungswochenende im Scharoun Theater Wolfsburg. Das „Moka Efti Orchestra“ spielte auf und begeisterte das Publikum vor ausverkauftem Haus. Der eineinhalbstündige Auftritt endete mit Standing Ovations, rhythmischem Applaus und Jubelrufen.

Das Moka Efti war der Vergnügungstempel in den ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie „Babylon Berlin“. In der Zeit nach der Hyperinflation und vor dem Börsencrash befand sich Berlin in einem Rausch. Das Gefühl dieser Zeit setzten die Komponisten Mario Kamen und Sebastian Borkowski zusammen mit Arrangeur Nikko Weidemann musikalisch um.

Die Band arbeitet am zweiten Album

Extra gegründet wurde dafür das 14-köpfige Moka Efti Orchestra, das auch in der Serie zu sehen ist zusammen mit der litauischen Schauspielerin und Sängerin Severija Janušauskaitė, die eine Rolle in der Serie spielte. Mittlerweile hat die Band auch ein eigenes Album herausgebracht. Das zweite ist bereits in Arbeit.

Aus diesem Repertoire schöpfte das Orchester am Sonntagabend auf beeindruckende Weise. Es stieg ein mit zwei Stücken aus dem Soundtrack, malerischer Filmmusik mit vielen Emotionen und teilweise hohem Tempo. Der Klang im Theater war übergroß. Die einzeln abgenommenen Instrumente waren zu einem Sound gemixt, der einen sofort mitriss.

Dazu war die Bühnenshow mit vielen Lichteinstellungen und gelegentlich etwas Nebel emotional gestaltet und unterstützte die Musiker, die sehr große Spielfreude zeigten. Der Gesamteindruck war nahezu übermächtig. Man versank einfach ganz schnell in der Musik und dem Lebensgefühl der 20er Jahre. Viele Soli sorgten für ständigen Zwischenapplaus. Jeder der hervorragenden Musiker war da mal dran.

Neben den Liedern aus der Serie spielte das Orchester auch Stücke des Albums wie die Paul-Lincke-Hommage „Wannsee Weise“. Auch zwei Stücke des zweiten Albums hörte das Publikum schon einmal. Zudem standen in der Setlist auch Fremdkompositionen wie Kurt Weils „Surabaya Johnny“ oder Randy Newmans Gänsehautsong „In Germany Before The War“, den Violinst Roland Satterwhite sang mit zurückgenommener Begleitung und ein paar Zupfern auf seiner Geige. Auch diese ruhigeren Momente des Konzertabends waren atmosphärisch unheimlich dicht.

Gegen Ende kam endlich der Hauptsong zur Serie „Babylon Berlin“

Als dann gegen Ende das Moka Efti Orchestra endlich den Hauptsong der Serie „Zu Asche, zu Staub“ spielte, kamen schon bei den ersten erkennbaren Klaviertönen Jubelrufe im Publikum auf. Severija Janušauskaitės Altstimme, die vor allem in der unteren Lage volltönend zum Glanz kam, gab zusammen mit ihrem starken Akzent im deutschen Gesang dem Stück die besondere Note.

Für das Schlagzeugsolo in dem Stück legte Drummer Tobias Backhaus extra sein Jackett ab, denn das Solo fiel deutlich länger aus als es auf der Originalaufnahme ist; sehr zur Freude des Publikums, das begeistert mitging.

Von Robert Stockamp