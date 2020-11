Stadtmitte

Es ist trüb, es ist kühl und es ist windig. Vor dem Bonifatiushaus in der Wolfsburger Innenstadt bildet sich am Montag trotzdem eine Menschenschlange. Es ist gleich 11.30 Uhr und der Caritas-Mittagstisch beginnt. Seit 1995 bekommen hier bedürftige Menschen von November bis März ein warmes Essen. Doch wegen Corona ist es diesmal anders – es gibt eine „To Go“-Variante: Das frisch gekochte Essen wird in Schalen verpackt und draußen vor der Tür verteilt. Für zuhause. Das gemeinsame Essen im Bonifatiushaus entfällt – wegen der Ansteckungsgefahr.

„Das ist schade“, bedauert Rüdiger Schingale, Leiter des Mittagstisches. Gerade die Gemeinschaft, die Gespräche machen die Initiative aus. Doch wegen Corona geht beides nicht. Nicht in den nächsten Wochen, wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Monaten. Trotzdem haben die Mittagstisch-Macher sich entschieden, das Projekt trotz Pandemie anzubieten – nur eben anders. „Der Mittagstisch wird gebraucht“, unterstreicht Rüdiger Schingale.

Schon deutlich bevor es los ging, standen die Menschen vor dem Bonifatiushaus Schlange

Das war am Montag vor dem Bonifatiushaus zu sehen. Schon deutlich bevor es los ging, standen die Menschen Schlange. Senioren, Hartz-4-Empfänger, Alleinerziehende – sie alle reihten sich ein, um die warme Mahlzeit gegen einen kleinen Obolus in Empfang zu nehmen. Hier fragt niemand, warum sie hier stehen und wer sie sind. Hier können sie anonym bleiben, wenn sie wollen. Und viele wollen das.

Zum Start in die neue Mittagstisch-Saison gab es Kürbissuppe als Vorspeise, Frikadellen mit Kartoffeln und Mischgemüse als Hauptgericht. Statt des üblichen Nachtisches gehörte Kuchen zum Lunch-Paket. Alles liebevoll zubereitet vom ehrenamtlichen Helferteam. Knapp zehn Helfer kamen am Montag. Nicht alle sind mehr an Bord. Wegen Corona. Entweder weil die Helfer selbst zur Risikogruppe gehören oder ein enges Familienmitglied, erklärt Rüdiger Schingale.

Mittagstisch der Caritas Die Warmausgabe des Caritas-Mittagstischs in Wolfsburg und läuft bis Ostern 2021. Sie findet immer montags, mittwochs und freitags von 11.30 bis 12.30 Uhr am Bonifatiushaus in der Kettelerstraße (neben der St. Christophorus-Kirche) statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften werden die Mahlzeiten für den Verzehr zu Hause mitgegeben.

„Boss“ in der Caritas-Mittagstisch-Küche ist Koch Marcus Güldner

Er ist zuversichtlich, dass die Essensausgabe, die immer montags, mittwochs und freitags ist, trotzdem klappt. Auch das Hygienekonzept samt Abstand halten lasse sich gut umsetzen. „Wir müssen uns immer wieder selbst disziplinieren“, gesteht Schingale schmunzelnd. „Boss“ in der Küche ist Koch Marcus Güldner. Er kocht sonst im „Föhrenkrug“. Weil der wegen Lockdown geschlossen ist, kocht der junge Mann nun beim Mittagstisch.

Weil das gemeinsame Essen beim Mittagstisch wegen Corona flach fällt, gibt es das Essen in Alu-Schalen. Keine gute und vor allem keine nachhaltige Lösung. „Wir wollen auf Mehrweg-Geschirr umstellen“, erklärt der Leiter. Doch das ist mit erheblichen Kosten verbunden, wo das Geld ohnehin schon knapp und wegen der Pandemie noch knapper ist. „Wir bekommen weniger Lebensmittel“, bedauert Rüdiger Schingale. Deshalb müsse zugekauft werden. Spenden sind beim Caritas-Mittagstisch deshalb noch nötiger als sonst.

Von Sylvia Telge