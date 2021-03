Stadtmitte

Jetzt bekommen auch Mitarbeiter von Wolfsburger Kitas und Schulen eine Corona-Impfung. Eine Änderung der Impfverordnung macht es möglich. Am Freitag war Start im Impfzentrum, das im CongressPark untergebracht ist. Heute geht es weiter. Insgesamt 1800 Termine stehen an diesen beiden Tagen bereit.

Eigentlich waren nur 1440 geplant. Doch die Nachfrage war so groß, dass die Stadt kurzerhand eine weitere Impfstraße eingerichtet hat. Die Impfbereitschaft ist sehr, sehr groß bei Mitarbeitern von Schulen und Kindertagesstätten, sagt die Stadt.

„In unserer Kita haben wir jeden Tag eine Massenveranstaltung“

„In der Kita haben wir jeden Tag eine Massenveranstaltung mit vielen verschiedenen Haushalten“, erklärt Gaby Reissig mit einem Schmunzeln. Deshalb war für die Erzieherin der St.-Christophorus-Kita klar, dass sie sich gegen Corona impfen lässt. „Dadurch haben wir einen Schutz gegen das Virus“, fügt ihre Kollegin Jennifer Georg hinzu. Und es sei „ein Stück Freiheit“.

Der Impfstart in Bildern:

Die Impfung ging sehr schnell und ohne Schmerzen. Ein kleiner Pieks – und schon war alles vorbei. „Den Einstich habe ich überhaupt nicht gespürt“, sagt Jennifer Georg. Alles sei im Impfzentrum super organisiert, das Personal unglaublich nett.

Die Corona-Impfung bringt hoffentlich ein bisschen Freiheit zurück

Auch Marie Gross ist froh, dass sie eine Corona-Impfung am Freitag bekommen hat. „Sie bringt ein bisschen Normalität in den Alltag“, hofft die pädagogische Mitarbeiterin der Grundschule Sülfeld. Als sie von dem Impf-Angebot der Stadt erfuhr, sei für sie klar gewesen, dass sie es annimmt.

Auch sie hat die Impfung gut vertragen. Kein Schwindel oder andere Beschwerden danach. Auch der Pieks der Nadel sei kaum zu spüren, später habe die Einstichstelle „etwas gespannt.“

Julia Prib gehört seit Freitag ebenfalls zu den Geimpften in Wolfsburg. „Für mich war klar, dass ich dieses Angebot annehme“, sagt die Erzieherin der Edith-Stein-Kita in Reislingen-Südwest. Am nächsten Wochenende finden übrigens weitere Impftermine für Mitarbeiter von Kitas und Schulen im Wolfsburger Impfzentrum statt.

Hintergrund des Impfangebots: Der Impfstoff von Astrazeneca ist von der Ständigen Impfkommission für Menschen über 65 Jahren noch nicht freigegeben. Derzeit sind aber noch nicht einmal die Impfungen bei den Menschen über 80 Jahren abgeschlossen. Damit das Vakzin von Astrazeneca nicht ungenutzt in den Impfzentren der Länder liegen bleibt, hat der Bund am vergangenen Mittwoch eine neue Impfverordnung in Kraft gesetzt.

Personal in Kitas, Tagespflege, Grund-, Sonder- und Förderschulen werden in die Gruppe der mit hoher Priorität zu impfenden Personen aufgenommen. Lehrkräfte und Erziehende hätten einen höheren Schutz gefordert, sagt Bildungsdezernentin Iris Bothe. „Die Möglichkeit des Impfens entlastet viele.“ Sie lobte außerdem, dass entgegen des ursprünglichen Entwurfs nicht nur Lehrer und Erzieher, sondern alle in Kitas und Grundschulen tätigen Personen vorgezogen wurden. Für die Zukunft seien auch Impfungen für die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen wünschenswert.

Von Sylvia Telge