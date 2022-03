Ein Brandstifter hat in der Nacht zu Mittwoch fünf Autos am Sachsenring und ein Wohnmobil am Rügener Weg angezündet. Die Polizei Wolfsburg schätzt den entstandenen Schaden am Laagberg auf rund 150.000 Euro. Anwohner filmten die brennenden Fahrzeuge mit dem Smartphone.