Es sollen Wohnungen der gehobenen Klasse sein. Die Miete im Baugebiet Steimker Gärten ist dementsprechend hoch. Doch was Mieter in ihren neuen Häusern ertragen müssen, ist gar nicht luxuriös.

Mieterärger in den Steimker Gärten: Christopher Zittel und Marzena Gackowski in der Tiefgarage. Dort gibt es Wasserpfützen am Boden und Schimmel an der Decke. Quelle: Roland Hermstein