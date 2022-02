Wolfsburg

Begeisterungsstürme löste am Freitagabend das Konzert im Scharoun Theater aus: Der Schauspieler Charly Hübner hatte zusammen mit dem Hamburger Ensemble Resonanz und einem Jazztrio mit „Mercy Seat – Winterreise“ ein ungewöhnliches Werk geschaffen. Es ist ein Werk von großer Düsternis und Leid geprägt, das mit gewaltiger Musikalität ans Herz ging.

Franz Schuberts Vertonung von Wilhelm Müllers Texten strotzt nur so vor Leid und Verzweiflung. Der Wanderer hat aus eigenen Stücken seine Liebe verlassen und zieht hoffnungslos in die Welt hinaus. Angereichert mit den Liedern des Düster-Punks Nick Cave verändert sich die Geschichte: Er hat die Liebste nicht bloß verlassen. Er hat sie womöglich umgebracht und sitzt nun auf dem elektrischen Stuhl.

Schuberts Komposition für Bariton und Klavier erreicht mit dem 17-köpfigen Streicher-Ensemble und den drei Jazzern Kalle Kalima (Gitarre), Carlos Bica (Kontrabass) und Max Andrzejewski (Schlagzeug) eine neue Dimension. Eine moderne Klangsprache, die nicht am Original rüttelt, sondern die musikalische Sprache auf ein neues Niveau zieht. Das war mehr als beeindruckend.

Kalle Kalima spielte die Gitarre durchaus nicht nur jazzig clean. Mitunter wurde es sehr verzerrt. Er spielte auch zusammen mit den Streichern in einem großartigen Arrangement. Die harten Gitarrenklänge fügten sich perfekt in das Spiel der Geigen, Vioals, Celli und dem Kontrabass ein. Das war ein außergewöhnliches, aber sehr rundes Klangbild mit starker Ausdruckskraft.

Die düstere Stimmung wurde optisch noch verstärkt: Es begann in völliger Dunkelheit, danach war das Orchester meist in dunkles Rot getaucht. Hübner begann mit einem Rezitat der deutschen Übersetzung von Caves „Mercy Seat“. Später folgten auch noch „Sweetheart Come“ und das im Duett mit Kylie Minogue so erfolgreiche „Where The Wild Roses Grow“. Hier sang Hübner auch mal richtig mit tiefer Stimme ganz im Sinne von Nick Cave.

Charly Hübner, der alles andere als ein Sänger ist und schon gar kein klassischer, löste seine Aufgabe mit Bravour. Er rezitierte, sang rezitierend, liturgisch, schauspielerte im Grunde mehr als dass er sang. So gab er den Texten den nötigen Ausdruck. Das war insgesamt eine genresprengende Performance des gesamten Ensembles, bei dem ein Stück in das andere hinüber floss.

Teilweise war das Publikum so gepackt, dass es trotzdem applaudierte, auch wenn die Musiker dafür keine Pause machten. Die Wirkung der Musik war einfach zu groß. Als nach knapp 80 Minuten der letzte Ton verklungen war, brach die angestaute Begeisterung in minutenlangen Applaus und kaum endenden Jubelrufen heraus.

Von Robert Stockamp