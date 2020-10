Wolfsburg: Mehrere Corona-Fälle am Theodor-Heuss-Gymnasium

Wolfsburg

Weil drei Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums positiv auf Corona getestet wurden, sollen alle Schüler des siebten Jahrgangs am Montag und Dienstag, 26. und 27. Oktober, als Vorsichtsmaßnahme zu Hause bleiben.

In den Herbstferien sei zunächst ein Schüler des siebten Jahrgangs des THG positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Bei weiteren Tests von Mitschülern, die direkt mit dem betroffenen Kind in Kontakt gekommen waren, seien zwei weitere Schüler positiv getestet worden.

Am Donnerstag meldete die Stadt 18 Neuinfektionen in Wolfsburg

Das Gesundheitsamt wird nun alle Schüler und Lehrkräfte, die im direkten Kontakt mit den betroffenen Kindern standen, ebenfalls testen lassen. Abhängig von den Ergebnissen sollen gegebenenfalls weitere Tests durchgeführt und weitere Maßnahmen durch das Gesundheitsamt angeordnet werden.

Am Donnerstag meldete die Stadt 18 Neuinfektionen in Wolfsburg. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) appellierte an Schüler und Lehrer, nach den Herbstferien Masken zu tragen.

