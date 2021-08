Stadtmitte

Genau vor der Polizeiwache in Wolfsburg hat ein betrunkener 20-Jähriger eine Polizistin verletzt. Die 24-Jährige musste im Klinikum behandelt werden und ist aktuell nicht dienstfähig.

Und das war passiert: Am Samstagabend hielt sich der 20 Jahre alte Mann aus Salzgitter auf dem Gelände einer Klinik in Königslutter auf. Obwohl ihn Klinik-Mitarbeiter mehrfach aufforderten, das Gelände zu verlassen, tat er dies nicht. Also kam die Polizei und forderte den Mann ebenfalls auf, zu gehen. Widerwillig folgte er den Anweisungen.

Kurze Zeit später tauchte der Mann wieder auf den Klinik-Gelände auf

Dann aber überlegte er es sich offenbar anders, denn kurze Zeit später tauchte er wieder auf dem Gelände auf und wurde dann von der Polizei Königslutter in Gewahrsam genommen. Allerdings: Die dortige Dienstelle hatte keine freien Zellen mehr, so dass der 20-Jährige per Streifenwagen nach Wolfsburg gefahren werden musste.

Auf der Fahrt in die VW-Stadt verhielt er sich zunächst ruhig. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Als der 20-Jährige gegen 23.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Wache ankam und Richtung Dienstelle gehe sollte, zeigte er sich plötzlich unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizisten: Er lief mit geballter Faust auf zwei Polizeibeamte zu und versuchte diese zu schlagen.

Als die Polizei ihm Handschellen anlegen wollte, wehrte sich der 24-Jährige

Um diesen Angriff abzuwehren, wurde der Mann mit einfacher körperlicher Kraft zu Boden gebracht. Bei dem Versuch, ihm Handfesseln anzulegen, wehrte er sich erheblich. Erst mit Unterstützung weitere Einsatzkräfte gelang es, ihn zu fixieren sowie die Handschellen anzulegen und ihn einer Zelle zuzuführen.

Dabei wurde eine 24-jährige Polizeibeamtin durch einen Tritt des Mannes an der Hand verletzt. Die Beamtin musste im Klinikum behandelt werden und ist nicht dienstfähig.

