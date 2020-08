Wolfsburg

Nach seiner Festnahme in Wolfsburg wurde ein mutmaßlich ranghohes Mitglied der sizilianischen Mafia inzwischen nach Italien ausgeliefert. Der Mann sei am Flughafen in Frankfurt am Main an die italienischen Behörden übergeben worden, sagte einer Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage. Italienische Medien berichteten, dass der 39-Jährige nach Rom ausgeflogen wurde und dort in die Hände der Justiz übergeben wurde.

Die italienische Justiz wirft ihm Drogenhandel, Erpressung und Waffenbesitz vor

Der italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in Wolfsburg soll Vize-Chef eines berüchtigten Mafia-Clans sein. Der Verdächtige war am frühen Morgen des 1. Juli an seinem Arbeitsplatz im VW-Werk festgenommen worden. Die italienische Justiz wirft ihm Drogenhandel, Erpressung und Waffenbesitz vor. Bei einer Großrazzia auf Sizilien nahmen die Ermittler gleichzeitig weitere 45 Verdächtige fest und beschlagnahmten rund 1,5 Millionen Euro an Bargeld.

Mit einem europäischen Haftbefehl beantragten die Behörden die Auslieferung des Italieners aus Deutschland. Das Oberlandesgericht Braunschweig ordnete die Auslieferungshaft des Verdächtigen an. Die Auslieferung in seine Heimat sei am 17. Juli erfolgt, erklärte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft.

Im Zentrum der seit 2018 laufenden Ermittlungen stehen mutmaßlich kriminelle Aktivitäten einer Familie, die seit Jahrzehnten im Zusammenhang mit Verbrechen der Cosa Nostra auf Sizilien bekannt ist. Der Wolfsburger soll als stellvertretender Anführer innerhalb der Organisation eine führende Rolle spielen. „Der in Deutschland identifizierte Verdächtige nutzte seinen Wohnsitz in einem anderen Land, um sowohl das kriminelle Vermögen des Mafia-Clans in Sizilien als auch die zur Finanzierung der kriminellen Vereinigung verwendeten Wege des Drogenhandels zu unterstützen und neu zu organisieren“, teilte die EU-Polizeibehörde Europol nach seiner Festnahme mit.

