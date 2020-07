Aldi baut neuen Markt in Vorsfelde

Aldi hat das Raiffeisen-Gelände an der Straße An der Meine in Vorsfelde gekauft und will dort einen modernen Supermarkt bauen. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Das Unternehmen teilt mit, das Konzept mit Stadt, Ortsrat und WMG abstimmen zu wollen. Man wolle "so schnell wie möglich" loslegen.