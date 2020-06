Stadtmitte

Es ist ein Projekt, dass am Anfang der Corona-Krise geboren wurde: Rooftop Wob. Über den Dächern von Wolfsburg treten Künstler aus der Region auf dem Parkdeck 2 der City-Galerie auf. Weil Besucher nicht erlaubt waren, konnten Wolfsburger das Konzert bislang nur vom Wohnzimmer aus miterleben – per Livestream bei Facebook und Instagram. Jetzt sind die Corona-Regeln gelockert und ab Samstag, 27. Juni, dürfen maximal 100 Gäste die Musik live auf dem Parkdeck miterleben.

„Am Samstag sind wir bereits komplett ausgebucht“, freut sich Veranstaltungsmacher Simon Groth von KingSize Event. Er empfiehlt deshalb, für die nächsten Termine einen Platz vorher zu reservieren.

Parkdeck verwandelt sich in Club-Lounge

Für Rooftop Wob mit Publikum verwandelten die Macher die ehemals triste Parkfläche in eine schicke Club-Lounge: Es gibt Möbel aus Euro-Paletten, eine Bar, echte Palmen –und gratis dazu eine tolle Aussicht auf Wolfsburg. Das Parkdeck ist nicht mehr wieder zu erkennen.

Rooftop Wob im Video:

Die Idee hinter dem Corona-Projekt: „Wir wollten Künstlern aus der Region eine Plattform bieten. Wegen Corona konnten sie zunächst keine Konzerte mit Publikum geben“, erklärt Simon Groth. Aber das Projekt will auch die Gastronomen in der City-Galerie unterstützen, die unter den Folgen des Coronavirus richtig leiden. Heraus gekommen ist Rooftop Wob.

Maximal 100 Besuchern pro Konzert

Die Veranstaltung läuft richtig gut und ist sehr beliebt. So sehr, dass sie nun den ganzen Sommer in veränderter Form weitergeht - mit maximal 100 Besuchern pro Konzert. Mittwoch und Donnerstag ist von 16 bis 22 Uhr Live-Musik, freitags und samstags von 12.30 bis 22 Uhr. Neben Musik gibt es außerdem Getränke auf der Dachterrasse und Essen, das Gastronomen in der City-Galerie zubereiten und dann direkt aufs Dach an den Tisch liefern.

Auch den Künstlern gefällt das Projekt – deshalb machen sie wieder zahlreich mit. Musiker René Krebs und sein R²-Duokollege René Eichenlaub sind am Samstag mit dabei. Ebenso Thomas Krüger, der als „Mr. Pianoman“ bereits 691 000 Abonnenten auf YouTube hat. Auch Saxophonist Alexander Hartmann hat zugesagt. Neben der Livemusik legen außerdem DJs auf.

