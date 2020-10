Wolfsburg

Der Wolfsburger Literaturkreis startet am Mittwoch, 7. Oktober, in die neue Saison. „Wir haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt“, sagt Vorsitzende Anna Deileke. Acht Autorinnen und Autoren lesen in der Aula des Ratsgymnasiums, darunter ist auch Lutz Seiler mit „Stern 111“ – er ist der aktuelle Preisträger der Leipziger Buchmesse.

Der Literaturkreis erstellte ein Corona-Hygienekonzept

Für die Lesungen musste der Literaturkreis aufgrund der Corona-Pandemie ein Hygienekonzept erarbeiten. Jede zweite Reihe in der Aula ist gesperrt. Neben einem Sitzplatz sind immer zwei freie Sitzplätze, um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Platzprobleme gibt es deshalb nicht. „Wir haben das Glück, dass in die Aula 700 Personen passen, zu unseren Lesungen kommen rund 100 Besucher“, erklärt Deileke.

Damit die Zuhörer Abstand halten können, gibt es außerdem getrennte Ein- und Ausgänge. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und werden zu ihrem Platz geführt wird. Dort dürfen sie die Maske abnehmen.

Da vor allem Mitglieder zu den Lesungen kommen, ist die Datenerfassung für die Nachverfolgung bei einem möglichen Corona-Infektionsfall einfach. „Wir haben die Daten in der Mitgliederkartei“, sagt Deileke. Die Daten von anderen Gästen werden erfasst.

Zum Auftakt der neuen Saison liest der niederländische Autor Jan Brokken

Dem Literaturkreis ist es wichtig, trotz Corona in die Saison zu starten. Zum Auftakt am Mittwoch, 7. Oktober, liest der niederländische Autor Jan Brokken aus „Sibirische Sommer mit Dostojewski – Roman einer Freundschaft“. Eigentlich sollte die Lesung schon im März stattfinden, doch wegen Corona wurde sie verschoben.

Am Mittwoch, 18. November, liest Ingo Schulze aus „Die rechtschaffenen Mörder“. Dabei geht es um die spannende Frage: Wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär – oder zum Revoluzzer? Es ist eine aufwühlende Geschichte über die Menschen.

Preisträger Lutz Seiler liest beim Literaturkreis aus seinem Buch „Stern 111“

Am Donnerstag, 26. November, ist Lutz Seiler zu Gast. Er liest aus „Stern 111“. In dem Buch geht es um die ersten Nachwendejahre: Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlassen Inge und Walter Bischoff ihr altes Leben – die Wohnung, den Garten, ihre Arbeit und das Land.

Um Liebe, Verrat und die Anfänge der Sozialdemokratie geht es am Donnerstag, 10. Dezember. Dann liest Renate Feyl aus ihrem neuen Werk „Die unerlässliche Bedingung des Glücks“. Am Mittwoch, 13. Januar 2021, ist Simone Lappert zu Gast. Sie stellt ihren Roman „Der Sprung“ vor.

Katrin Seddig liest am Donnerstag, 25. Februar 2021, aus „Sicherheitszone“; am Dienstag, 16. März 2021, präsentiert Christian Baron sein Buch „Ein Mann seiner Klasse“. Zum Saisonabschluss ist der ehemalige Intendant des Scharoun Theaters beim Literaturkreis zu Gast: Rainer Steinkamp liest am Dienstag, 27. April 2021, „Der kleine Herr Friedemann“ nach Thomas Mann.

Die Lesungen beginnen immer um 20 Uhr. Weitere Infos unter www.literaturkreis-wolfsburg.de.

Von Sylvia Telge