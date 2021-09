Wolfsburg: Letztes Duell vor der OB-Stichwahl im Video

Wolfsburg

Welche Schritte unternehmen Sie als OB, um die Schulen zu digitalisieren? Wer ist der größte Verlierer der Corona-Pandemie? Welchen Stellenwert haben Betreuungsangebote für Kinder in Ihrer Agenda? Wo und wie wollen Sie preisgünstigen Wohnraum in Wolfsburg schaffen? Welche konkreten Projekte wollen Sie in den ersten 100 Tagen im Amt angehen?

In einem 30-Minuten-Duell im Format einer Videokonferenz haben Iris Bothe und Dennis Weilmann zu diesen und weiteren Fragen der WAZ-Redaktion Stellung genommen. Die Antworten der beiden Kandidaten, die den bisherigen OB Klaus Mohrs zum 1. November im Amt ablösen wollen, finden sich im Videomitschnitt des Wolfsburger OB-Duells.

Iris Bothe und Dennis Weilmann im Video-Duell

Alles Wissenswerte rund um den zweiten Wahlgang zur Wolfsburger OB-Wahl und zur Bundestagswahl liefert die WAZ wieder in einem Liveticker.

Von Christoph Oppermann