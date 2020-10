Hattorf

Am Sonntag veranstaltete die Agentur Move den letzten Flohmarkt in Wolfsburg vor der Winterpause. Er fand auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes statt. Rund 100 Aussteller und 600 Besucher kamen. Die Organisatoren sind zufrieden.

„Wir sind froh, überhaupt etwas machen zu können. Ein großer Dank gilt den Behörden“, so Geschäftsführer Jens Rosenberg. Corona hat der Branche arg zugesetzt. Die Agentur Move, die Messen und Flohmärkte veranstaltet, musste wegen des Lockdowns sämtliche Veranstaltungen absagen. Einnahmen brachen dadurch weg. Zusammen mit den Gesundheitsämtern der Regionen in Velpke, Braunschweig, Wolfsburg und Hannover wurde nach dem Lockdown ein Hygienekonzept erstellt, das die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleiste.

Für Besucher und Aussteller bestand beim Flohmarkt Maskenpflicht

Am Sonntag kamen rund 100 Aussteller auf den Hornbach-Parkplatz. Für sie bestand ebenso wie die Besucher Maskenpflicht. Es wurde streng darauf geachtet, dass sich alle an die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen hielten. Durch einen Abstand von sechs Metern in den Gängen konnte sowohl das Hygienekonzept als auch der Brandschutz gewährleistet werden. Außerdem gab es einen separaten Ein- und Ausgang. Das Konzept ließ sich auf dem großen Parkplatz gut umsetzen. Das Ordnungsamt kontrollierte die Maßnahmen.

Sicherheitschef Thomas Neumann war zufrieden: „Trotz Corona lief alles gut, die Besucher gehen vorbildlich mit der Maskenpflicht um.“ Per Funk war das Sicherheitspersonal miteinander verbunden. So konnten die Mitarbeiter neue Verkäufer auf freie Plätze lotsen und wussten, wie viele Personen auf dem Platz sind.

Von Kleidung über Spielzeug , Haushaltsgeräte bis hin zu antiken Möbeln war alles auf dem Flohmarkt vertreten

Aussteller und Besucher waren ebenfalls zufrieden: „Mit dem Wetter hatten wir viel Glück, zwischendurch war der Wind stark, aber dann ging es wieder“, so Ausstellerin Frederike Müller. Von Kleidung über Spielzeug, Haushaltsgeräte bis hin zu antiken Möbeln war alles vertreten. „Ich habe früher oft selbst verkauft. Heute war es der Wunsch meiner Frau, den Markt zu besuchen“, so Werner Pospiech. „Ich komme häufiger zum Flohmarkt, hier kann man gut bummeln“, meinte Besucherin Kimberly Kerl. Für die kleine Stärkung zwischendurch gab es Schmalzkuchen und Erbsensuppe.

