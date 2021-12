Stadtmitte

Mehr Parkplätze, neues Pflaster, neue Bäume: Die Lessingstraße soll schöner werden. Um die Aufenthaltsqualität in dem bislang ziemlich tristen Bereich zu erhöhen. Die Stadt lässt sich das rund 393 000 Euro kosten. Die Arbeiten für die Umgestaltung laufen seit Mitte November. Einige Veränderungen sind schon zu sehen.

Die Lessingstraße wird umgebaut. Quelle: Roland Hermstein

Die Maßnahmen erfolgen im Rahmen der groß angelegten Sanierung des Handwerkerviertels, zu dem Post-, Seiler- und Tischlerstraße gehören. Und die Lessingstraße. Dort ist der Bereich zwischen Hotel Global Inn und Zufahrt Seilerstraße mit Baken abgesperrt. Der Grund: Es entstehen Parkplätze, die teilweise längs, teilweise schräg angeordnet sind. Vorher waren es auf der Lessingstraße 11, künftig sind es 14. Vor die Bäckerei Leifert kommt eine kleine Grünfläche – die Eingrenzung dafür hat die Baufirma bereits gesetzt.

Acht neue Ulmen

Außerdem lässt die Stadt in der Lessingstraße acht Ulmen pflanzen. Ebenso Stauden. Es sollen ähnliche Pflanzbeete wie in der benachbarten Kleiststraße entstehen. Der Fuß- und Radweg erhält ein neues Pflaster. Dabei kommt es zu Teilsperrungen und Behinderungen für den Verkehr, erklärt die Stadt.

So läuft der Umbau der Lessingstraße:

Die wahrscheinlich größte sichtbare Veränderung auf der umgestalteten Lessingstraße: Die Rechtsabbiegespur in die Seilerstraße wird zurück gebaut. Damit entsteht Platz für die neuen Parkbuchten. Die Verkehrsplaner gehen nicht davon aus, dass die fehlende Abbiegespur den Verkehrsfluss in Richtung Nordhoff-Straße stark verzögert.

Sanierung des Handwerkerviertels Mit dem Beschluss des Rates vom 4. Juli 2009 wurde das Handwerkerviertel zum förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet. Ziel ist, das Quartier, in dem früher viele Handwerksbetriebe angesiedelt waren, aufzuwerten. Durch die Entwicklung des Wohnangebots, Umgestaltung von Straßen und Plätzen sowie Umbau von Teilbereichen. Mit der förmlichen Festlegung des Handwerkerviertels als Sanierungsgebiet besteht die Möglichkeit, Fördermittel beim Bund und dem Land Niedersachsen zu beantragen. Eine Aufnahme in das Städtebauförderprogramm ist 2015 erfolgt. Unabhängig davon, hat sich die Stadt Wolfsburg entschieden, im Jahr 2011 mit eigenen Haushaltsmitteln in die Sanierung des Handwerkerviertels einzusteigen. Diese Gelder sollen im Gebiet für vielfältige Maßnahmen eingesetzt werden. Für neue Parkplätze, mehr Grünflächen und ähnliches.

Die Seilerstraße ist Einbahnstraße

Noch etwas ist zu beachten: Die Seilerstraße ist bis Ende April Einbahnstraße in Richtung Lessingstraße. Nicht alle Autofahrer beachten das. Weil in der Seilerstraße der Geh- und Radweg aufgerissen wird, müssen auch Fußgänger und Radfahrer Umwege in Kauf nehmen. Anlieger kommen zwar weiterhin zu ihren Grundstücken und Geschäften, sollten sich aber dennoch auf einige Behinderungen einstellen.

Das Bauschild in der Lessingstraße macht unmissverständlich klar: Hier passiert was. Quelle: Roland Hermstein

Die Seilerstraße soll ebenfalls aufgehübscht werden. Deshalb verschwindet die Bordanlage im Einmündungsbereich zur Lessingstraße: Die Grünfläche mit Pollern sollte mal das Parken am Fahrbahnrand verhindern. Dieser Bereich wird jetzt der Fahrbahn wieder zugeschlagen – und es entstehen zwei Parkplätze, die die Stadt zuvor weggenommen hatte.

Die Umgestaltung war lange geplant, doch immer wieder kam etwas dazwischen. Eigentlich sollte es kurz nach der Eröffnung des Wohnkomplexes „Lessingpark“ 2016 los gehen und Ende 2017 abgeschlossen sein. Doch es gab Verzögerungen. Mitte November startete das Projekt nun endlich. Bis bis zum 30. April 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Von Sylvia Telge