Wolfsburg

Larissa Wülker ist mit der aktuellen Situation in der Stadt Wolfsburg nicht zufrieden. Sie möchte die VW-Stadt im Sinne der Bürger lebenswerter machen. Und kandidiert am 12. September als Parteilose und ohne die Unterstützung einer politischen Partei als Oberbürgermeister-Kandidatin.

Die 52-Jährige ist aus der CDU ausgetreten

Wie Politik funktioniert, weiß die 52-jährige selbstständige Kauffrau: Sie saß einige Jahre lang für die CDU im Ortsrat der Nordstadt, trat dann aber aus der CDU aus: „Ich bin für mich zu der Überzeugung gelangt, dass eine Parteimitgliedschaft mit allen Konsequenzen wie Fraktionszwang und Hierarchie nichts für mich ist.“ Sie wolle den Bürgern dienen, nicht einer Partei.

Einzelkämpferin: Larissa Wülker wirbt für sich und ihre Ziele. Quelle: Boris Baschin

Warum sie am Sonntag bei der OB-Wahl antritt? „Weil mich immer wieder Bürger ansprechen“, sagt sie. Und darum gehe es doch im Amt des Oberbürgermeisters: den Bürgern zuzuhören und Politik für sie zu machen. Sie habe den Bürgern zugehört und daraus politische Ziele formuliert, denn: „Viele Bürger sind unzufrieden. Ich möchte, dass sie wieder ein Lächeln in den Augen haben.“

Die VW-Stadt soll „Bad Wolfsburg“ werden

So möchte sie Wolfsburg zur Kurstadt „Bad Wolfsburg“ machen und dabei das Fallersleber Schwefelbad in den Mittelpunkt stellen. „Und wir müssen mehr Grün pflanzen“, sagt sie. Obst- und Nussbäume – und die dann gleich für neue Naturerfahrungen nutzen. Ein Kurort, so Larissa Wülker, würde auch gleich mehr Touristen anlocken.

Oberbürgermeisterkandidatin Larissa Wülker Name: Larissa WülkerAlter: 52Partei: parteilosBeruf: kaufmännische AngestellteWohnort: NordstadtFamilie: verheiratet, zwei KinderHobbys: Natur und Familie

Gleichzeitig möchte sie einen kostenlosen Busverkehr anbieten. Dann könnten Leute vermehrt an den Stadtrand ziehen und mit dem Bus in die Stadt kommen – dann müssten nicht mehr alle in die Stadt ziehen. Das entlaste gleichzeitig den Verkehr in Wolfsburg. Schüler und Kita-Kinder sollen künftig nicht nur gratis Bus fahren, sondern auch kostenlos in Schule und Kindergarten essen können. „Es gibt viele sozial schwache Familien, denen wir helfen müssen“, sagt sie. Und Kinder bräuchten regelmäßige und gesunde Mahlzeiten, um sich zu entwickeln.

Vergünstigte Mieten für Pflegekräfte

Auch Pflegern und Pflegerinnen möchte Larissa Wülker helfen: „Sie verdienen spezielle Konditionen.“ Sie fordert mehr Geld für Pflegende und vergünstigte Mieten. Sie sei den Pflegenden sehr dankbar für das, was sie täglich leisten würden. Weitere Vorhaben von Larissa Wülker: Sie möchte konsequenter gegen Drogensucht und -konsum vorgehen. „Viele Kinder kommen viel zu früh mit Drogen in Berührung – das müssen wir verhindern.“ Sie möchte zudem ein Sterbegeld für Bedürftige einführen: „Jeder soll in einem Grab beerdigt werden, wenn er es möchte.“ An den Kosten dürfe ein würdiger Lebensabschluss nicht scheitern.

Weitere Infos unter www.oberbuergermeisterwahl2021.de.

Von Carsten Bischof