Wolfsburg

Eine dreiste Ladendiebin hat am Donnerstagabend in einer Drogerie in der Porschestraße zahlreiche Artikel im Wert von rund 500 Euro in ihrem Kinderwagen versteckt. Ein 51 Jahre alter Detektiv beobachtete die Frau dabei und alarmierte die Polizei, als die 25-Jährige ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte.

Wie sich herausstelle, hatte die Berlinerin zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, Cremes und Pflegeprodukte im Gesamtwert in der Kinderkarre versteckt, in der sich auch kein Kleinkind befand. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass die Beschuldigte bereits vor zwei Monaten wegen eines Ladendiebstahls in Berlin aufgefallen war.

Von der Redaktion