Wolfsburg

„Jeder Cent zählt“ lautet das Motto des LSW-Hilfsfonds, den viele Mitarbeiter mit den monatlichen Cent-Beträgen ihres Einkommens unterstützen. Die „Rest-Cent“-Spende kommt regelmäßig sozialen Einrichtungen zugute. Mit 1000 Euro unterstützen die LSW-Mitarbeiter in diesem Jahr das Schulstarter-Projekt des Diakonischen Werks Wolfsburg.

Marco Affabile, stellvertretender LSW-Betriebsratsvorsitzender, und Kerstin Wilde, ebenfalls vom Betriebsrat, sowie LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach überreichten am Montag einen symbolischen Scheck an Danica Kahla-Lenk, Sozialarbeiterin des Diakonischen Werks Wolfsburg im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, und Martha Pordzik von der Bildungsberatung der Fabi.

Anzeige

Diakonie Wolfsburg hat Projekt Schulstarter 2013 ins Leben gerufen

Das Schulstarter-Projekt wurde 2013 ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, dass jedes Kind, das in Wolfsburg eingeschult wird, mit einem neuen Schulranzen und allem, was dazu gehört, in die erste Klasse starten kann. „Ranzen, Federmappe, Turnbeutel, Mappen, Hefte, Stifte, Brotdose, Trinkflasche – da kommt schon eine Menge zusammen, was Erstklässler für ihren Schulstart brauchen“, stellt Danica Kahla-Lenk fest. „Die Kosten von etwa 250 bis 300 Euro sind besonders für Familien, die Sozialleistungen beziehen oder Geringverdiener sind, schwer zu finanzieren. Hier setzt das Schulstarter-Projekt an.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Pro Jahr erhalten auf diesem Weg rund 100 bis 200 Wolfsburger Kinder eine Erstausstattung. Das Projekt wird ausschließlich über Spenden finanziert. Zu den Unterstützern gehört auch das Kaufhaus WKS, das Ranzen und Materialien beschafft. „Und auch wir freuen uns, das Projekt unterstützen zu können“, so Marco Affabile. „Es sorgt für mehr Chancengleichheit sozial benachteiligter Kinder.“

Von der Redaktion