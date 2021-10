Innenstadt

Das ist wirklich schade: Gerade mal drei Monate ist die L’Osteria in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) geöffnet, schon muss das Restaurant wieder schließen. Grund ist ein Wasserschaden im Personalbereich. Seit Montag ist die L’Osteria dicht, bis Ende Januar 2022 bleibt sie wohl wegen der Sanierungsarbeiten geschlossen.

„Das ist ein herber Rückschlag für uns“, sagt Betreiber Jan Hauser. Erst machte ihm Corona einen Strich durch die Eröffnungstermin-Pläne. Im Juli war es dann endlich so weit – Eröffnung. Jetzt kommt nach drei erfolgreichen Monaten der Wasserschaden.

Die Personalbereiche stehen unter Wasser

„Ein reibungsloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn wir in hinteren Bereichen der Personalduschen und Personalaufenthaltsräume den Estrich aufgrund einer defekten Frischwasserleitung austauschen müssen", erklärt Jan Hausen. Ein Lieferservice ist ebenfalls nicht möglich. Ab Donnerstag werden die Fenster des Restaurants abgeklebt, um über die Schließung bis Ende Januar zu informieren.

Pizza und Pasta gab’s in der L’Osteria. Quelle: Britta Schulze

Dabei lief es nach der Eröffnung so gut. Es gab Pläne. „Wir hatten uns sehr viel von dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft versprochen und wollten das L’Osteria-Italien-Flair am Standort allen Gästen bieten“, bedauert Hausen.

Verzögerungen durch Corona

Daraus wird nichts. Es ist ein weiterer Rückschritt nach den Verzögerungen durch Corona. „Nach dem Ende des harten Lockdowns haben wir unser Team hier in Wolfsburg in kürzester Zeit auf unser bundesweites Serviceniveau gebracht“, so Hausen. „Nun ist die Schließung bis voraussichtlich Ende Januar ein herber Rückschlag für uns“, sagt der Unternehmer, der auch die L’Osteria-Standorte in Hannover, Braunschweig, Kassel, Göttingen und Garbsen betreibt.

Michael Ernst, Centermanager der DOW, bedauert die Schließung der L’Osteria ebenfalls sehr. Die L’Osteria sei vom ersten Eröffnungstag an erfolgreich angenommen worden, sie sei „eine absolute Bereicherung des Angebots in den Designer Outlets Wolfsburg“.

Ernst hofft, dass die Besucher bald wieder das L’Osteria-Angebot nutzen können. „Sobald der Eröffnungstermin feststeht, werden wir diesen auf unserer Website, auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserem Newsletter kommunizieren“, verspricht Michael Ernst.

