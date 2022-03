Wolfsburg

Alvar Aalto gehört zu bedeutendsten Architekten unserer Zeit. In Wolfsburg hat der Finne gleich drei imposante Bauwerke erschaffen, eines davon ist das Aalto-Kulturhaus in der Stadtmitte. Es wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass richtet das Forum Architektur gemeinsam mit dem internationalen „Alvar Aalto Cities Network“ vom 1. bis zum 11. September die erste „Alvar Aalto Week“ außerhalb Finnlands aus. Es entsteht sogar ein Aalto-Café – allerdings nur auf Zeit.

Gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten und Mitwirkenden ist ein umfangreiches Kultur- und Architekturprogramm rund um den finnischen Architekten und seine drei Wolfsburger Bauten in Planung, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Ein besonderer Ort der „Alvar Aalto Week“ nimmt gerade konkretere Formen an. Ein PopUp-Café am Eingang des Kulturhauses soll das Gebäude während der Veranstaltungswoche zum Marktplatz öffnen.

Team vom „Amsel Café“ wird die Gäste des „Aalto Cafés“ versorgen

Die Gestaltungsidee für das temporäre Café im Alvar-Aalto-Kulturhaus setzt auf helle Farben und stellt durch das Motiv der Architekturzeichnung einen Bezug zum Architekten Alvar Aalto her. Quelle: Entwurf: Olga Plinzner und Chiara Petz.

In einem Entwurf des Studiengangs Innenarchitektur an der Hochschule Hannover haben Studierende Ideen für das temporäre Café entwickelt. Ausgewählt wurde der Entwurf von Olga Plinzner und Chiara Petz, die sich auch in die Planung für die Umsetzung weiter einbringen werden. Auch ein Betreiber für das PopUp-Café ist bereits gefunden: Sebastian Fork und sein Team vom Amsel Kaffee werden die Gäste mit Kaffee und anderen Getränken versorgen.

Das ist Alvar Aalto Der finnische Architekt Alvar Aalto (1898 bis 1976) wurde besonders durch seine asymmetrischen Baukörper zu einem der einflussreichsten Planer seiner Zeit. Als Designer wurde er für seine besonderen Konzeptionen im Bereich des organischen Bauens bekannt. Ein bekanntes Designerstück von Aalto ist die Aalto-Vase.

zu einem der einflussreichsten Planer seiner Zeit. Als Designer wurde er für seine besonderen Konzeptionen im Bereich des organischen Bauens bekannt. Ein bekanntes Designerstück von Aalto ist die Aalto-Vase. Ab 1940 war Alvar Aalto Professor für Architektur am Massachusetts Institute of Technology in den USA. Als Vertreter des plastischen Stils war er verantwortlich für international beachtete Wohn-, Zweck- und Schulungsbauten.

in den USA. Als Vertreter des plastischen Stils war er verantwortlich für international beachtete Wohn-, Zweck- und Schulungsbauten. Zu Aaltos populärsten Entwürfen zählen das Opernhaus in Essen sowie das Kongresszentrum „Finlandia“ in Helsinki. Aalto wird als „Vater des Modernismus“ rund um den Globus gefeiert, sein Lebenswerk umfasst 500 Gebäude-Entwürfe.

sowie das in Helsinki. Aalto wird als „Vater des Modernismus“ rund um den Globus gefeiert, sein Lebenswerk umfasst 500 Gebäude-Entwürfe. In Wolfsburg stehen gleich drei bedeutende und architektonisch imposante Bauwerke Aaltos: das Kulturhaus (Innenstadt), die Heilig-Geist-Kirche (Klieversberg) und die Stephanus-Kirche (Detmerode). Die Heilig-Geist-Kirche in Wolfsburg wird in Fachkreisen als eines der gelungensten realisierten Aalto-Bauwerke angesehen.

Nicole Froberg: „Wir werden das sehr schöne Konzept nicht komplett umsetzen können“

Das gestalterische Konzept der beiden Studentinnen setzt auf helle, natürliche Farben und Materialien. Das Motiv der Architekturzeichnungen Alvar Aaltos dient als Blickfang. Damit haben sie das Auswahlgremium unter Leitung von Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide überzeugt. „Mit ihrem Entwurf haben die beiden ein gutes Gespür für die Qualitäten des Raumes gezeigt“, erläutert Hirschheide. „Wir werden das sehr schöne Konzept nicht komplett umsetzen können, uns aber eng daran orientieren“, ergänzt Nicole Froberg, Leiterin des Fachbereichs Baukultur und Denkmalpflege. Zur Finanzierung des Projekts wurden Förderanträge beim Bauministerium des Landes Niedersachsen und beim Verein zur Förderung der Baukunst gestellt.

Das Baukultur-Café ist aber nicht nur als Info- und Treffpunkt für die Veranstaltungswoche gedacht. Es soll vor allem neue Aufmerksamkeit auf das vertraute Gebäude lenken. „Wir wollen einen Anreiz schaffen, auch unabhängig von Veranstaltungen in das Kulturhaus zu kommen“, so Froberg weiter.