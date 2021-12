Wolfsburg

Maria und Josef suchen eine Herberge: Die Bibelgeschichte wird zum zweiten Mal wegen Corona live aus der St. Christophorus Kirche am Heiligen Abend auf Youtube übertragen. Dr. Jürgen Ehlers, Dekanatskirchenmusiker und Regisseur, übt seit Ende November täglich mit den Schauspielern – entweder einzeln, mit Geschwistern oder Klassenkameraden. Eine Woche vor dem großen Auftritt war die erste Probe mit allen 25 Mädchen und Jungen.

Dabei hat jeder seinen festen Platz und weiß, wo er auf der Bühne lang laufen muss. Die vier Hirten sitzen rechts vor den Bänken, die Engel stehen neben dem Alter und Maria und Josef davor. Die drei Könige gehen mit Abstand zu Jesus und bringen ihm die Gaben. „Das Krippenspiel entspricht mit Abstand, Masken und ausgefeilter Logistik bei Besetzung und Bühnenbewegungen allen Corona-Regeln, dennoch wird die Weihnachtsgeschichte so eindrücklich dargestellt, dass es ein guter Gottesdienst wird“, erklärt Ehlers.

Krippenspiel aus Wolfsburg auf Youtube

Im Chor singen Magdalena Ehlers, Anna Ehlers, Clemens Ehlers und Ehler’s Freundin Qing Li. Sie sorgen mit Liedern wie Es ist ein Ros entsprungen oder Stille Nacht, Heilige Nacht für besinnliche Stimmung. Auch einige Kinder singen: Maria und Josef tragen ein Duett vor, bei dem sie das Jesuskind in Form einer Babypuppe hin- und herreichen.

Maria wird gespielt von Paulina Poller, die Erstklässlerin der Eichendorffschule ist seit drei Jahren im Kirchenchor. „Ich bin nicht aufgeregt, da ich meinen Text schon gut kann“, sagt die Sechsjährige. Yasmin Kabteni spielt den Erzengel Gabriel, die Siebenjährige singt ein Lied – doch von Aufregung ebenfalls keine Spur. „Ich habe so oft geprobt, ich freue mich einfach aufs Krippenspiel“, sagt Yasmin.

Sechs Kameras in der St. Christophorus Kirche

Ehlers begleitet am Klavier und greift als Regisseur immer wieder ein, wenn der Einsatz zu früh kommt, das Mikro zu leise ist oder der Text nicht sitzt. Die Wolfsburger Produktionsfirma „filmpunktton“ hat sechs Kameras in der St. Christophorus Kirche aufgebaut, damit jede Szene eingefangen werden kann.

Krippenspiel: So können Sie dabei sein Das Krippenspiel aus der St. Christophorus Kirche wird hier gezeigt. Der Livestream beginnt am 24. Dezember um 16 Uhr. In der Kirche dabei sind 100 Gäste, jeder Mitspieler darf drei Angehörige einladen.

Im vorherigen Jahr wurde das Krippenspiel erstmals wegen Corona live ins Internet übertragen. Marcus Wendt von der Produktionsfirma erzählte, dass sie aus der Erfahrung im Vorjahr diesmal bessere Kamerapositionen gewählt hätten. Demnach hat die Bildregie, die ebenfalls in der Kirche ist, deutlich mehr Material. Die Szenen könnten also auch geschnitten und dann hochgeladen werden. „Für die Angehörigen und die Zuschauer ist es ein schöner Gedanke, dass live gespielt wird und es eben keine Aufzeichnung ist“, so Wendt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig