Wolfsburg

Zu einer Feier- und Gedenkstunde hatte der Kreisverband Wolfsburg des Bundes der Vertriebenen ( BdV) am Sonntag an das Mahnmal auf dem Klieversberg eingeladen. Dabei wurde eines besonderen Jubiläums gedacht. Vor 70 Jahren hatten 30 Vertreter verschiedener Vertriebenenverbände die Charta der deutschen Heimatvertriebenen unterschrieben.

„Heimatmelodie, dich vergess’ ich nie“, sang der Chor der Deutschen aus Russland unter der Leitung von Emanuel Kaufmann zur Einstimmung. Zuvor war der Verstorbenen gedacht worden. Beides symbolisiert auch das 1953 eingeweihte Mahnmal auf dem Klieversberg. Es erinnert an die alte Heimat und trägt zudem den Schriftzug „Den Toten zur Ehre“.

Anzeige

Auch eine aktive Beteiligung am Wiederaufbau Deutschlands und eines geeinten Europas wurde in der Charta gefordert

Ersteres gibt auch Referenz auf das in der Charta definierte „Recht auf Heimat“, das ein von „Gott geschenktes Grundrecht der Menschheit“ sei. „Das war ein wahrer Paukenschlag an die Öffentlichkeit“, erklärte der BdV-Kreisvorsitzende Gerhard Schunn die Bedeutung der Charta vor 70 Jahren.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Man habe Gleichheit nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch im tatsächlichen Leben gefordert. Das sei nicht selbstverständlich gewesen, „wenn man weiß, in welchem Zustand die Vertriebenen hier ankamen“, so Schunn. Auch eine aktive Beteiligung am Wiederaufbau Deutschlands und eines geeinten Europas wurde in der Charta gefordert.

Das alles fand statt in einer „Zeit großer sozialer und wirtschaftlicher Not“, wie der BdV-Kreisvorsitzende erklärte. Die Integration der Vertriebenen sei aber aus heutiger Sicht sehr gut gelungen. Sie könne Beispiel sein für die heutigen Integrationsbemühungen.

Vertreibung sei auch heute noch ein „Weltproblem“. Es bedürfe internationaler Strategien für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Minderheiten, um einer Vertreibung entgegenwirken zu können. Ein geeintes, starkes Europa sei auch heute noch ein wichtiges Ziel des BdV, an dem nach wie vor gearbeitet werden müsse.

Die heutige Generation solle mit ihrer Herkunft umgehen und den Dialog mit den Menschen suchen

Das Recht auf Heimat besteht fort, wenn es auch inzwischen anders interpretiert werde. „Die heutige Generation soll diese Gebiete im Ausland bereisen“, sagte Schunn. Sie solle offen mit ihrer Herkunft umgehen und den Dialog mit den Menschen suchen.

Zum Ende der Veranstaltung legte der BdV einen Kranz nieder. Günther Bodendorfer von der Siebenbürger Blaskapelle spielte die Musik dazu. Bürgermeisterin Bärbel Weist legte als Vertreterin der Stadt Wolfsburg ebenfalls einen Kranz nieder.

Von Robert Stockamp