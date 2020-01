Für einen ersten Schultag war es am Dienstag ungewöhnlich ruhig im Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die Brandstiftung am Schulzentrum in Westhagen und der Angriff auf Polizisten und Feuerwehrleute macht Lehrer und Schüler betroffen. Einwohner und Geschäftsleute ärgern sich über den Imageschaden ihres Stadtteils.