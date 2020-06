Wolfsburg: Können Straßenbäume vor Überschwemmungen schützen?

Wolfsburg

Können Straßenbäume mit unterirdischen Becken in Zukunft Überschwemmungen in der Stadt vorbeugen und bei Dürren helfen? Die PUG beauftragt die Verwaltung jetzt mit einem Fraktionsantrag, den Einsatz sogenannter Baum-Rigolen zu überprüfen.

Wasser läuft in unterirdische Becken

Die Idee hinter den Baum-Rigolen: In stark versiegelten Gebieten sollen Straßenbäume bei der Ableitung des Regenwassers helfen. Dafür versickert das Wasser über den Boden um den Baumstamm oder über punktuell gefasste Abflüsse in ein unterirdisches Becken unter dem Baum. Erst wenn das Becken voll ist, läuft das Wasser über einen Anschluss ans Regenwassersystem in die Kanalisation.

Hilfe bei Regen und Dürre

„Auf diese Weise schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe“, erklärt Jens Tönskötter (PUG). Denn: Zum einen leitet die Straße das Oberflächenwasser bei Starkregen besser ab und zum anderen kann der Baum in Dürreperioden auf das in den Becken gespeicherte Wasser zurückgreifen. Die entstehende Verdunstung nutzt wiederum dem Stadtklima.

Auf die Idee kam Tönskötter nicht von ungefähr: „Ich bin beim Unwetter am 13. Juni das fünfte Mal hoffnungslos mit meinem Keller in der Stadtmitte abgesoffen.“ Das Ratsmitglied suchte deshalb selbst nach Lösungen für das Problem und stieß auf die Baum-Rigolen. Die Stadt Bochum setze das System bereits erfolgreich um, erklärt Tönskötter.

Zunehmend extremes Wetter

In ihrem Antrag betont die PUG, dass das Regenwassermanagement immer wichtiger werde, da extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Dürren in den vergangenen Jahren zugenommen hätten. Die Baum-Rigolen könnten laut der PUG auch den Geschäftsbereich Grün entlasten, der die Grünanlagen in den vergangenen Jahren verstärkt wässern musste.

Tönskötter hofft, dass die Stadt das System demnächst bei Um- und Neubaumaßnahmen berücksichtigt und in Gebieten, in denen es häufiger zu Überflutungen kommt, einsetzt. Auch bei bereits gepflanzten Bäumen könne nachträglich eine Rigole eingebaut werden, dies sei jedoch mit größerem Aufwand verbunden. Dennoch hält Tönskötter das System für ein vergleichsweise günstiges Mittel zur Entlastung der Kanalisation.

Tönskötter begrüßt Arbeitsgruppe

Tönskötter begrüßt, dass Verwaltung und WEB sich in einer Arbeitsgruppe jetzt ebenfalls dem Thema Regenmanagement annehmen wollen, jahrzehntelang sei in dieser Hinsicht nichts passiert.

Von Melanie Köster