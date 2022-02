Wolfsburg: Können Osterfeuer trotz Corona wieder stattfinden?

Wolfsburg

Zwei Jahre mussten Wolfsburger auf Osterfeuer verzichten. Wegen Corona. Jetzt sind Lockerungen geplant. Sind damit auch Osterfeuer wieder möglich? Und: Planen Vereine und andere Einrichtungen überhaupt welche angesichts der nach wie vor unsicheren Corona-Lage? Die gute Nachricht: Ja, es laufen Planungen für Osterfeuer.

Aber gibt es angesichts von Corona dafür eine Genehmigung von der Stadt? Das ist offen. Trotzdem: Die unsichere Lage hält den Kleingartenverein Fallersleben Ost nicht davon ab, einen Antrag bei der Stadt für ein Osterfeuer zu stellen. „Wenn die Auflagen zu hoch sind – absagen können wir immer noch“, erklärt Vorsitzender Friedrich Grünberg.

Kleingärtner planen Osterfeuer

Das planen die Kleingärtner: Ein kleines Osterfeuer in Feuerschalen für die Kinder, ein größeres für die Erwachsenen. Die Schalen sind vorhanden, „Holz nach den letzten Stürmen auch“, erklärt Grünberg. Der Organisationaufwand halte sich also in Grenzen. Falls die Corona-Auflagen zu hoch sind und von den ehrenamtlichen Helfern nicht leistbar sind, wird eben abgesagt, sagt der Vorsitzende.

Ostern ist am 17./18. April – für viele Leute ist das noch lange hin. Für die Organisatoren der Osterfeuer nicht. Sechs bis acht Wochen Genehmigung müsse man einplanen, sagt Stefan Zerbe, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Hehlingen. Er und sein Team wollen nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer und einen Fackelumzug veranstalten. So wie vor Corona. „Ob es dann stattfinden kann, werden wir sehen“, so Zerbe.

Feuerwehr Hehlingen stellt einen Antrag

Man müsse flexibel sein – wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Hehlinger Feuerwehr war das und ist es immer noch. Deshalb laufen die Planungen fürs Osterfeuer. Solche Aktionen seien wichtig für das Dorfleben, unterstreicht Stefan Zerbe.

Das Osterfeuer des Aktivspielplatzes Fallersleben hat eine lange Tradition und ist sehr beliebt. Kinder, Eltern, Mitarbeiter und viele Ehemalige treffen sich dazu jeweils am Donnerstag vor Karfreitag auf der Anlage an der Walter-Kollo-Straße. 2019 war das zum letzten Mal möglich – 750 Besucher kamen. Dann kam Corona und das Osterfeuer war nicht mehr möglich.

Hehlingen: Ein Fackelumzug zum Osterfeuer ist geplant. Falls die Genehmigung kommt. Quelle: Gero Gerewitz (Archiv)

2022 soll es wieder auf dem Aktivspielplatz stattfinden. Falls die Corona-Lage es zulässt, unterstreicht Kathleen Reiß, Vorsitzende des Elternvereins. „Wenn ein Osterfeuer möglich ist, fällt es deutlich kleiner aus als sonst“, sagt sie. Das stehe schon fest. Es soll ein so genanntes Kinder-Osterfeuer sein, mit Anmelde-Liste und ohne Rahmenprogramm. Alles andere sei von den Ehrenamtlichen nicht zu leisten.

Persönliche Treffen nach der langen Corona-Durststrecke seien wichtig. Aber die Sicherheit gehe vor. „Ein kleines Osterfeuer wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Kathleen Reiß.

Auch die CDU-Ratsfraktion beschäftigt das Thema Osterfeuer. In einer Anfrage bittet sie die Verwaltung folgende Fragen zu klären: Können in diesem Jahr wieder Osterfeuer stattfinden? Welche Auflagen sind dabei zu beachten? Ist es möglich, die Frist für die Anmeldung der Veranstaltung zu verkürzen?

Von Sylvia Telge