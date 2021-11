Wer seine Lieben im Wolfsburger Klinikum besuchen will, hat dafür bei Erwachsenen ab Montag nur noch eine Stunde Zeit, muss am Haupteingang einen Negativ-Test vorweisen und sich registrieren lassen. Außerdem gilt über all die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske – auch im Testzentrum.