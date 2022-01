Wolfsburg

Mitte März tritt in ganz Deutschland eine Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, in Kraft. Das Wolfsburger Klinikum blickt ihr gelassen entgegen und hofft, dass sie positive Auswirkungen auf Patienten und Beschäftigte hat.

Impfpflicht helfe, Personalausfall in Grenzen zu halten

„Die Impfpflicht für Mitarbeitende in Kliniken hilft, das Infektionsrisiko und einen eventuellen Personalausfall in Krankenhäusern in Grenzen zu halten und unterstützt uns dabei, die Gesundheit unserer Patient*innen und unserer Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen“, meint Thorsten Eckert, Sprecher des Klinikums.

Erst vor wenigen Tagen hatte Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhaus­gesellschaft, erklärt, dass der Personalmangel in den Kliniken sich 2021 weiter zugespitzt habe. Das Wolfsburger Klinikum musste im vergangenen Jahr wegen Personalmangel die Zahl seiner Intensivbetten reduzieren. Dass die neue Impfpflicht die Situation weiter verschärfen könnte – wie von einigen Experten befürchtet – zeichnet sich laut Eckert in Wolfsburg aber nicht ab. „Ein sehr großer Teil“ der Beschäftigten habe sich bereits freiwillig für eine Corona-Impfung entschieden.

Schutz vor Infektionen: Für Besucher des Klinikums gelten strenge Regeln, auch das Personal muss sich regelmäßig testen. Das Krankenhaus erhofft sich von der Impfpflicht mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Quelle: Britta Schulze

Kein Mitarbeitender habe wegen Impfpflicht gekündigt

Die noch nicht geimpften Mitarbeitenden informiere das Krankenhaus derzeit über die neue gesetzliche Regelung. „Dem Klinikum gegenüber hat bisher keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter mitgeteilt, dass sie oder er wegen der ab Mitte März in Kraft tretenden Impfpflicht in Krankenhäusern das Arbeitsverhältnis gekündigt hat oder kündigen wird“, sagt Eckert. Neben Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten betrifft die neue Impfpflicht auch andere Menschen, die im Klinikum arbeiten, wie zum Beispiel Reinigungskräfte.

Inwiefern die Impfpflicht umgekehrt zu mehr Impfungen führt, lässt sich im Klinikum laut Eckert nicht feststellen: „Wir haben keine Angaben darüber, warum sich einige Mitarbeitende jetzt impfen lassen.“ So könne beispielsweise auch ein abgelaufener Genesenen-Status als Grund infrage kommen.

Von Melanie Köster