Wolfsburg: Kitas sollen ab dem 1. August wieder im Regelbetrieb öffnen

Per Videokonferenz informierte die Stadt jetzt den Jugendhilfeausschuss über aktuelle Sachstände. Im Mittelpunkt stranden Themen wie Kita-Notbetreuung, Beratung, Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Jugendförderung, Unterhalt und Vormundschaft, Prävention sowie Jugendhilfeplanung. Dabei wurden die aktuellen Perspektiven, Herausforderungen und absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise besprochen.

Ein zentrales Thema war die Organisation und weitere Ausweitung im Rahmen des Stufenplans Niedersachsen der Kindertagesstätten-Notbetreuung. Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend erläuterte den Stufenplan von Wolfsburg. Demnach werde die Notbetreuung in den Kitas sukzessiv ausgeweitet, bis auf eine Auslastung der Notgruppen mit 50 Prozent der Plätze bis zum 8. Juni.

Kitas sollen ab dem 1. August wieder öffnen

Die Angebote der Kindertagespflege können seit dem 11. Mai wieder in den Regelbetrieb gehen. Dabei wurden standortbezogene Lösungen des Rahmenhygieneplans des Landes und ein an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtetes Eingewöhnungsverfahren umgesetzt. „Ziel ist es, dass die Kitas ab dem 1. August wieder im Regelbetrieb öffnen“, sagte Varga.

Zudem wurde der Bereich des Kinderschutzes thematisiert. „Obwohl die offiziellen statistischen Zahlen zu Kindeswohlgefährdungen, Inobhutnahmen und häuslicher Gewalt bisher nicht angestiegen sind, erwarten alle Akteure in der Jugendhilfe steigende Bedarfe aufgrund erwartbarer Dunkelziffern, die wegen der Schließungen von Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen bisher nicht aufgefallen sind“, so Jugenddezernentin Iris Bothe. Deswegen werde gemeinsam mit den Trägern und Einrichtungen ein noch stärkeres Augenmerk auf diesem Bereich liegen.

Jugendförderung will Angebot wieder hochfahren

In allen Verwaltungs- und Beratungsbereichen wird daran gearbeitet, Präsenzkontakte und Angebote unter Einhaltung der Hygieneanforderungen nach und nach wieder hochzufahren. Insbesondere die Jugendförderung und die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit hofft, bald wieder ihre Einrichtungen und Angebote an den Start bringen zu können.

Die Träger der Wolfsburger Kitas sowie der Hilfen zur Erziehung werden seit Beginn der Covid-19 Präventionsmaßnahmen in wöchentlichen Telefonkonferenzen über alle Entwicklungen durch den Geschäftsbereich Jugend informiert, dieses Angebot wird auch in den nächsten Wochen fortgesetzt. „Der digitale Jugendhilfeausschuss hat nochmals deutlich gemacht, dass wir die Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen genauso in den Blick nehmen müssen. Wir brauchen außerdem nicht nur Virologen, sondern auch Fachleute wie Pädagogen in den Gremien, die über Lockerungen und Rahmenbedingungen entscheiden, zieht Jugendhilfeausschussvorsitzender Falko Mohrs zieht ein vorzeitiges Resümee.

