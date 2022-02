Westhagen

Die Sonnengruppe der St. Franziskus-Kita in Westhagen ist überglücklich: Die Kinder haben Papst Franziskus einen Brief nach Rom geschickt – und bekamen jetzt eine Antwort darauf. Sogar auf Deutsch.

Der Brief ist zwar nicht persönlich vom Papst, aber von einem Mitarbeiter aus dem Vatikan: Franziskus habe sich sehr über die Zeilen aus Wolfsburg gefreut, erklärte Roberto Cona aus dem Staatssekretariat. Aber der Papst habe sehr viel tun. Trotzdem sei es ihm wichtig, dass die Kinder aus Westhagen eine Antwort erhalten.

Ein Foto vom Papst für die St.-Franziskus-Kita

Als der Brief samt Papst-Foto in der Kita ankam, war der Jubel riesengroß. „Eine Antwort aus dem Vatikan“, hallte es durch die Räume. „Ein Glücksmoment, der durch das ganze Haus ging“, erzählt Leiterin Melanie Piekac.

Große Freude in der St-Franziskus-Kita:

Seit 2017 feiert die katholische Kita St. Franziskus in der Dessauer Straße ihren Geburtstag am 1. November. Dann sprechen Mitarbeiter und Kinder über den Namensgeber: Sie beschäftigen sich mit den guten Taten des heiligen Franziskus und gestalten dazu die unterschiedlichsten Aktivitäten.

„Der heilige Franziskus ist uns besonders nahe, weil er sich dafür einsetzte, die Schöpfung zu achten und auch den kleinsten Teil darin als Geschenk zu sehen“, erklärt die Kita-Leiterin. Im übertragenen Sinn teile er damit den Gedanken von Partizipation, den die Kindertagesstätte ganz groß schreibt – genauso wie dem Papst.

So entstand die Idee der Sonnengruppe, einen Brief an den Papst zu schicken. Die Mitarbeiterinnen Ana Filipa Dourado und Andreina Ertico halfen dabei. „Die Kinder wollten sich mitteilen und gehört werden, so wie der heilige Franziskus es auch getan hatte“, erklärt Melanie Piekac die Hintergründe.

Die Kinder berichteten von ihrem Kita-Alltag

„Unsere Gebete sollten die Kinder dieser Welt erreichen…“, schrieb die Sonnengruppe. Sie schloss sich Franziskus’ Friedensgebeten an und berichtete von ihrem Leben in der Kita. „Für uns wäre es ein Traum, eine kurze Antwort von Dir zu bekommen“, teilten sie dem Papst mit. Damit er ihren Brief lesen kann, übersetzte ihn Andreina Ertico ins Italienische. Außerdem legte die Gruppe ein selbst gemaltes Bild von Franziskus dazu.

Der Traum der Kinder ging in Erfüllung: Es kam eine Antwort aus Rom. Der Papst bat die Kinder, für ihn zu beten und ihm zu helfen, die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Franziskus versicherte, die Kita-Kinder in sein Gebet mit einzuschließen. Außerdem erbittet er „reichen Segen“ für sie, deren Familien und die Einrichtung.

Beide Briefe sind auf den Social-Media-Kanälen des Dekanats Wolfsburg-Helmstedt zu sehen.

