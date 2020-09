Wolfsburg

Eine Pirateninsel mit einem gestrandeten Schiff, ein Seeungeheuer, Palmen, ein Wackelsurfbrett, eine Seilbahn über Wasser oder sogar ein fahrendes Floß: Wenn es nach den Wünschen der Kinder geht, dürfte der neue Spielplatz in den Steimker Gärten ein echtes Highlight werden. Und genaus diese Kinderwünsche sollen bei der Gestaltung des 700 Qudratmeter großen Areal tatsächlich im Vordergrund stehen. Dafür hatten die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg und Volkswagen Immobilien (VWI) jetzt zukünftige kleine Bewohner des neuen Quartiers zu einem eintägigen Workshop eingeladen. Unterstützt wurden die Kids dabei von Mitgliedern des Kinderbeirats.

Und die Ergebnisse waren beeindruckend. Unter dem übergeordneten Motto „Wasserspielplatz“ ließen die Kids ihrer Fantasie freien Lauf. Erst wurden Wünsche und Ideen gesammelt, später wurden in zweier Gruppen sogar detaillierte Modelle des künftigen Wunschspielplatzes gebastelt. Dafür standen den kleinen Experten unzählige Materialien wie Lehm, Sand, Holz oder Steine zur Verfügung. „Das Basteln hat total Spaß gemacht. Wir hatten alles, was man sich wünschen kann“, sagte der sechsjährige Cassian.

Kinder präsentieren beeindruckende Entwürfe

Zusammen mit seinem Partner, dem zwölf Jahre alten Remo, hatte Cassian unter anderem ein von Seilen betriebenes Floß mit Trampolin und Palmeninseln gebastelt. Auch ein Turm war dabei. „Der ist aber nur für die Optik. Das soll ein Spielplatz für kleinere Kinder sein, als Aussichtsturm wäre das zu gefährlich“, erklärte Remo, der im Kinderbeirat sitzt, fachmännisch. Er und Cassian hatten es den späteren Planern sogar besonders einfach gemacht und eine Skizze ihres Spielplatzes von oben und in Seitenansicht angefertigt – hochprofessionell. „Ich bin an Sachen die mit Bauen zu tun haben, einfach sehr interessiert“, sagte Remo – und das merkte man.

Zur Galerie Kinder aus den Steimker Gärten durften mit Unterstützung des Kinderbeirats den Spielplatz im neuen Quartier planen. Es entstanden beeindruckende Entwürfe.

Die anderen Spielplätze waren nicht minder beeindruckend. Bei Leonard und Matteo stand eine Pirtateninsel mit Schiffswrack im Mittelpunkt – inkusive Wasserkanone und Wasserfall über dem Eingang. Thomas und Jasmina hatten bei ihrem Spielplatz mit Wippe, Kletterturm und Seilbahn auch an die Eltern gedacht. „Neben dem Sandkasten sind Bänke für die Eltern“, zeigten sie. Tjark und Madalena wünschten sich ein Piratenschiff –inklusive reitbarem Seeungeheuer. Neben der Action sollte aber auch das Chillen nicht zu kurz kommen. „Auf den Palmeninseln sind Handtücher zum entspannen“, erklärte Tjark. Wer muss da noch in den Urlaub?

Planerin steht jetzt vor schwieriger Aufgabe

Die Veranstalter des Workshop zeigten sich begeistert. „Die Kinder haben super konzentriert und klasse zusammengearbeitet“, freute sich Dirk Pennewitz vom Kinder- und Jugendbüro. Und auch Sonja Bruns von VWI war beeindruckt von den vielen tollen Ideen der Kinder.

Sie steht jetzt aber besonders unter Druck. Denn der Planerin obliegt die schwierige Aufgabe, die Wünsche der Kinder in die Tat umzusetzen. „Das wird schon eine schwierige Aufgabe“, pustete sie. durch. „Wir haben den Kindern bewusst keine Vorgaben gemacht“, erklärte sie. Die Ideen nun an die vielen Beschränkungen wie Platz, Geld und Vorschrfiten anzupassen, kommt jetzt ihr zu. Gleichzeitig wisse sie nun genau, was sich die Kinder wünschen. Sie werde sich nun alle Mühe geben, viele der Kinderwünsche wahr werden zu lassen. Wenn der Entwurf steht, wird sie sofort sehen könne, ob ihr dies gelungen ist. Denn auch dann sollen die Kids wieder eingeladen werden.

Von Steffen Schmidt